Oto 5 najmłodszych drużyn czołowych lig w Europie. Duże zaskoczenia

Lista sporządzona przez CIES zawierała średnią wieku poszczególnych drużyn oraz procentowy rozkład liczby zawodników danego zespołu w poszczególnych grupach wiekowych: poniżej 22 lat, od 22 do 25, od 26 do 29 i od 30 w górę. Pod uwagę były brane jedynie kluby z pięciu najsilniejszych lig w rankingu UEFA: angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej. Okazuje się, że najmłodszym składem spośród wszystkich zespołów europejskiego TOP 5, dysponuje Valencia.

Valencia najmłodszą drużyną z europejskiej czołówki

Średnia wieku piłkarzy Valencii wynosi niecałe 24 lata. Aż jedna czwarta zespołu to zawodnicy poniżej 22. roku życia. Najwięcej, bo ponad połowa, mieści się w przedziale od 22 do 25 lat. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęło niemieckie VfB Stuttgart. Średnia wieku wynosi tam 24,22 i co ciekawe w drużynie nie ma ani jednego piłkarza po trzydziestce. Podium uzupełniło angielskie Southampton (24,40).

Niewielką stratę do najlepszej trójki ma za to Arsenal. Ekipa prowadzona przez Mikela Artetę ma zaledwie o 0,03 wyższą średnią od ligowego rywala. Klub nie tak dawno mógł pochwalić się debiutem najmłodszego piłkarza w historii angielskiej Premier League. Przed tygodniem jego barwach w meczu z Brentford wystąpił 15-letni Ethan Nwaneri. Za plecami Arsenalu uplasowały się z kolei US Lecce, Stade Reims i AS Monaco.

FC Barcelona wysoko, choć średnią zawyża Lewandowski

Całkiem wysoko, bo na 13. miejscu w tym rankingu, znalazła się FC Barcelona. Zespół Roberta Lewandowskiego wyraźnie stawia na młodzież. W pierwszym składzie coraz większą rolę odgrywają Gavi, Pedri czy Ansu Fati, którzy mają kolejno 18 i 19 lat. Polak, który w sierpniu skończył 34 lata, jedynie zawyża średnią. A ta w przypadku Katalończyków wyniosła 25,55.

Lewandowski nie jest jednak wyjątkiem. W Barcelonie ponad 28 procent składu to zawodnicy, którzy osiągnęli 30. rok życia. Xavi ma stosunkowo niewielu piłkarzy do dyspozycji w przedziale 26-29 lat. Jego ekipa to raczej mieszanka młodości i doświadczenia. Najstarsi są Gerard Pique (rocznik 1987) oraz Sergio Busquets (o miesiąc starszy od Lewandowskiego).

