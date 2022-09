Tragedia po meczu. Padły strzały. Media: Jedna osoba nie żyje [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w stolicy chilijskiej prowincji Biobio, Los Angeles. W dzielnicy Virquenco rozgrywano wówczas mecz amatorskiej ligi w piłkę nożną. Choć władze, póki co nie potwierdziły tych informacji, to według mediów w wyniku strzelaniny zginęła jedna osoba.

Strzelanina po meczu piłki nożnej w Chile

Do sieci trafiło nagranie z kulminacyjnego momentu bójki. Widać na nim kilkadziesiąt osób, które poruszają się pomiędzy samochodami. Wśród nich były również dzieci. W tle było słychać krzyki i wyzwiska, a po kilkunastu sekundach można było usłyszeć strzał z broni palnej.

Serwis cooperativa.cl, który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu, przekazał, że w wyniku strzelaniny jedna osoba zmarła, a dwie kolejne zostały ciężko ranne. Na ten moment nie określono, czy ktokolwiek z poszkodowanych lub zmarły byli bezpośrednio zaangażowani w mecz w wiejskiej lidze gminy Biobio.

Na polecenie prokuratora dyżurnego na miejsce zdarzenia przybyli pracownicy Wydziału Zabójstw Policji Śledczej w celu zebrania większej ilości informacji.