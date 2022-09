"Schmeichel nie spełnia oczekiwań". Polak dostanie szansę?

35-letni Kasper Schmeichel przyszedł do OGC Nice zagwarantować spokój na pozycji bramkarza i dać czas Marcinowi Bułce na rozwój. Polski bramkarz nie jest pierwszy wyborem trenera, ale coraz głośniej słychać dyskusję, że powinien zastąpić Schmeichela na stałe.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Wojciech Szczęsny żartuje z Garetha Bale'a: Nie chcę psuć sobie relacji

Marcin Bułka walczy o miejsce w składzie z Kasperem Schmeichelem.

W poprzednim sezonie drużyna OGC Nice zajęła piąte miejsce w Ligue 1 i przegrała w finale pucharu Francji z Nantes. Szkoleniowcem zespołu był wtedy Christophe Galtier, który przed obecną kampanią został szkoleniowcem PSG. Galtier w poprzednim sezonie postawił na Marcina Bułkę tylko raz w lidze i pięć razu w Pucharze Francji. Pierwszy wyborem trenera był wtedy Argentyńczyk Walter Benitez, który gwarantował Nicei spokój w bramce.

Tego lata i trener Galtier i Benitez odeszli z klubu, a w roli nowego trenera zatrudniono Luciena Favre'a. Szwajcar uznał, że Bułka nie będzie jego pierwszy wyborem i w klubie pojawił się doświadczony Kasper Schmeichel, który od 2012 roku grał w barwach Leicester City. W pierwszej kolejce trener postawił na Bułkę, a Nicea zremisowała z FC Toulouse 1:1. Polski bramkarz dostał także szansę w Lidze Konferencji przeciwko FC Koeln. Od tamtej pory w lidze sześć razy bronił Schmeichel i dołożył do tego jeden występ w Lidze Konferencji. Przed przerwą reprezentacyjną do bramki wrócił jednak Bułka i świetnie spisał się w przegranym 0:1 meczu z Angers SCO.

"Schmeichel nie spełnia oczekiwań". Bułka doceniony przez ekspertów.

Po dobrym występie Marcina Bułki przed przerwą reprezentacyjną, we francuskich mediach rozgorzała dyskusja, czy tak naprawdę Nicea potrzebuje Schmeichela.

- Potrzebowaliśmy doświadczonego bramkarza, aby towarzyszył Bułce przez rok lub dwa lata. Ale Schmeichel nie spełnia oczekiwań- powiedział w programie poświęconym OGC Nice dziennikarz William Humberset. Jego zdaniem Bułka nie odstaje poziomem od Duńczyka, a były bramkarz Leicester City nie jest potrzebny zespołowi.

- Schmeichel nie emanuje żadnym spokojem i w szatni wcale nie zachowuje się jak lider. Bułka jest świetnie przygotowany i musi usiąść na ławce, bo przyjechał chłopak ze sporą pensją- podsumował w programie Gym Tonic Humberset.

22- letni Marcin Bułka pomimo młodego wieku może pochwalić się imponującym CV. Bramkarz z Płocka kiedy opuszczał Escolę Warszawa został zawodnikiem Chelsea FC. W 2019 roku trafił do PSG, skąd wypożyczano go do FC Cartagena oraz LB Châteauroux. Przed sezonem 2021/2022 trafił na wypożyczenie do OGC Nice, a tego lata klub zdecydował się na definitywne wykupienie polskiego bramkarza.