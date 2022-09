"Zachowywali się, jakby nie byli z cywilizowanego kraju". Kapitan Polski o rzezi w meczu Francją U-18

Cztery czerwone kartki, walkower, ogromna zadyma na boisku. Spotkanie Polski U-18 z Francją już odbiło się szerokim echem we francuskich mediach, które piszą wprost o "splamionym wizerunku", czy "kiepskim obrazie kolejnego pokolenia." Wygrana 3:2 była udanym rewanżem polskiej kadry za porażkę 1:6 podczas tegorocznego Euro, ale o meczu mówi się głównie w kontekście awantury, do której doszło na murawie.

"Zachowywali się jakby nie byli z cywilizowanego kraju". Antoni Mikułko dosadnie o Francuzach

- Od początku czuć było atmosferę dużego meczu, oba zespołu chciały udowodnić swoją przewagę na boisku, było dużo fauli i walki. My nie odstawialiśmy nogi, byliśmy bardzo mocno zmotywowani, pamiętając o meczu w Izraelu, chcieliśmy też wygrać ten turniej. Do przerwy było 2:2, po przerwie nasz plan się nie zmieniał i dążyliśmy do zwycięstwa - mówi Interii młody bramkarz Lechii Gdańsk.

Dodaje, że Francuzom zaczęły puszczać nerwy, a po otrzymaniu dwóch czerwonych kartek i golu Polski na 3:2 "zaczęła się rzeź". - Delikatnie mówiąc, rywale zachowywali się jakby nie byli z cywilizowanego kraju - oceniał kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski.

"Mam ogromną satysfakcję z tego zwycięstwa". Mikułko nie krył radości z utarcia nosa "Trójkolorowym"

- Ostre faule, przepychanki, trzecia, wreszcie czwarta czerwona kartka, w efekcie przerwanie meczu, w tym turnieju nie można grać w siódemkę. Po meczu nie kryliśmy radości, co mocno nie spodobało się gospodarzom. Z tego, co wiem, pod stadionem tworzyły się grupy ludzi, którzy chcieli nas zaatakować. Osobiście jestem bardzo zadowolony i mam ogromną satysfakcję z tego zwycięstwa - podkreśla Mikułko. Przy tym wszystkim stąpa twardo po ziemi i zaznacza, że nie może osiąść na laurach.

Selekcjoner Polski U-18, Wojciech Kobeszko mówił Sport.pl - Rywalom puściły nerwy. Być może nie spodziewali się, że możemy się im postawić. Zrobiło się bardzo gorąco. Z drugiej strony trener Francuzów Bernard Diomede oskarżył Polaków o prowokacje i "zemstę za nieprzetrawioną porażkę 1:6".