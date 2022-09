Wymyślili nowy sposób na rzut rożny. Sędzia spojrzał i powiedział: Nie [WIDEO]

W piłce nożne są różne schematy rozgrywania rzutów rożnych. Na krótko, na krótki słupek, na długi, wyłożenie przed pole karne itd. To, co jednak wymyślili zawodnicy w meczu czwartej ligi słowackiej sprawiło, że nawet sędzia przez chwilę musiał poczuć się skonfundowany.

Schemat "na barana"? Trzeba było zejść na ziemię

Trwa mecz TJ Rovinki z FK Slovan Mostem i goście mają rzut rożny. Decydują się na oryginalne zachowanie i jeden z zawodników bierze drugiego "na barana" przed dośrodkowaniem. Wszystko przerywa sędzia, który każe dosłownie wrócić na ziemię. Wtedy też gra zostaje wznowiona z narożnika boiska, już bez tak widowiskowego zagrania.

O komentarz do całej sytuacji został poproszony sędzia Łukasz Rogowski, który często na Twitterze analizuje decyzje arbitrów. Tutaj był widocznie bardzo rozbawiony, bo odpisał: "W sumie to nie wiem. Może uznał to za jakieś niesportowe?".

Czy sędzia podjął dobrą decyzją nie pozwalając na takie zagranie? Przepisy są jasne

IFAB - czyli organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną bardzo jasno podchodzi do tej sytuacji i przedstawiła taki przykład na swoim twitterowym koncie: "W trakcie rozegrania rzutu rożnego, atakujący zawodnik wskakuje na plecy swojego kolegi z drużyny i zdobywa gola. Jaka jest decyzja sędziego?" - brzmi pytanie.

Z kolei odpowiedź to: "Gol jest nieuznany. W drugą stronę podyktowany jest rzut wolny pośredni, a jeśli sędzia uzna, że jest to niesportowe zachowanie, to atakujący zostaje ukarany żółtą kartką". W dalszej odpowiedzi IFAB wyjaśnia, że "atakujący wyraźnie zyskał nieuczciwą przewagę i powinien za to zostać ukarany". Wszystko więc jest jasne i "na barana" zawodników zobaczymy jedynie podczas celebracji po zdobytych bramkach.