Alves o Ronaldo. "Grając dalej dla Barcelony, nie mógłbym tego powiedzieć..."

Cristiano Ronaldo i Dani Alves wielokrotnie ścierali się między sobą w "El Clasico". W różnych rozgrywkach - od ligowych po europejskie. Rywalizowali w epoce, w której spotkania Realu Madryt z FC Barceloną cieszyły się ogromną popularnością ze względu na rywalizację Ronaldo z Messim, czy Mourinho z Guardiolą. Dodatkowo obaj mierzyli się w finale Ligi Mistrzów w 2017 roku, gdy "Królewscy" grali z Juventusem, w którym wtedy występował Brazylijczyk.

"Podziwiam go i mu to powiedziałem". Alves o swojej relacji z Ronaldo

- Uwielbiam Cristiano. Teraz, gdy nie gramy już w Barcelonie i Madrycie, czuję, że mogę to powiedzieć. Wtedy wydawało mi się, że nie powinienem tego mówić. Ronaldo jest przykładem dla nas wszystkich, którzy nie mają takiego talentu, że dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu można konkurować z najlepszymi. Bardzo go za to szanuję i miałem okazję mu to powiedzieć - komplementował swojego wielkiego rywala z boiska Dani Alves, w podcaście prowadzonym przez Efrio Velarde, jego kolegę z drużyny Pumas.

Jednocześnie Alves zdradził, że napięta sytuacja w "Klasykach" przełożyła się również poza boisko: "W czasie największej rywalizacji między Realem a Barceloną, podszedłem do niego na gali Złotej Piłki, żeby się przywitać. Nie zrobił tego. Przywitałem się ze wszystkimi, a on nie podał mi ręki z powodu tego, co działo się wtedy na linii Madryt-Barcelona".

Nie wpłynęło to jednak na postrzeganie Portugalczyka w oczach Alvesa: "Jak mogę nie szanować faceta, który osiągnął to wszystko dzięki pracy i poświęceniu? Utożsamiam się z nim, bo u mnie było tak samo. Jeśli ich porównujesz, to mi jest bliżej do Ronaldo, niż Messiego, ponieważ też musiałem włożyć wiele pracy. Leo jest czystym talentem, który urodził się z darem do gry w piłkę na osiągalnym tylko dla niego poziomie".

Kiedy pierwsze El Clasico w sezonie 2022/2023?

Chociaż starcia Cristiano Ronaldo z Danim Alvesem kojarzą się z najbardziej napiętymi "Klasykami", tak tegoroczne spotkanie Realu Madryt z FC Barceloną zapowiada się bardzo ciekawie. Obie drużyny na tym etapie sezonu są bardzo blisko siebie i można założyć, że między nimi rozstrzygnie się kwestia mistrzostwa Hiszpanii. Pierwsze "El Clasico" odbędzie się 16. października.