Virgil van Dijk wskazał swojego następcę. "Jest lepszy ode mnie"

Pochwały i komplementy miały miejsce przed spotkaniem z Belgią w Lidze Narodów. Nie wzięły się one znikąd, bo we wcześniejszym meczu z reprezentacją Polski, obaj stoperzy wybili większe szanse na dobry wynik kadrze Czesława Michniewicza. Zarówno van Dijk, jak i Timber, bez wątpienia zapadli w pamięci Roberta Lewandowskiego, którego całkowicie odcięli od gry w czwartkowym spotkaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Van Dijk chwali Timbera i porównuje go do siebie

- Jest lepszy, niż ja, gdy byłem w jego wieku. Ma 21 lat i mogę go tylko chwalić za to, jakim jest graczem i profesjonalistą. Ma niesamowity potencjał do wykorzystania - podkreślał Van Dijk i wyrażał nadzieję, że w przyszłości Jurrien Timber stanie się zawodnikiem, na jakiego się zapowiada.

W słowach kapitana reprezentacji Holandii jest na pewno wiele prawdy. Timber jest już podstawowym obrońcą Ajaxu i swojej kadry, gdzie w jego wieku Van Dijk grał w FC Groningen, a na debiut w dorosłych barwach "Oranje" czekał do 2015 roku, gdy miał 24 lata.

Sam Timber minionego lata był łączony z Manchesterem United, do którego trafił jego były trener Erik ten Hag oraz koledzy z drużyny - Lisandro Martinez, Antony, czy Tyrell Malacia. Holenderski stoper postanowił jednak przedłużyć kontrakt z Ajaxem do 2025 roku i zaznaczał: "Transfer w roku mundialu nie wydawał mi się idealną opcją".

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Holandia szturmem wzięła "polską" grupę w Lidze Narodów

Ostatecznie Holendrzy wygrali niedzielne spotkanie z reprezentacją Belgii 1:0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił kapitan "Oranje" w 73. minucie. Tak, jak w spotkaniu z Polską, tak i tym razem Holendrzy zachowali czyste konto, w czym ogromna zasługa należała do stoperów Liverpoolu i Ajaxu Amsterdam. Tym samym zaliczyli niemalże idealną fazę grupową Ligi Narodów, w której zdobyli 16 na 18 punktów i zagrają w Final Four w czerwcu przyszłego roku.

Tabela grupy 4 Ligi Narodów (dywizja A):