Katalończycy zachwyceni grą Lewandowskiego. Zaimponował jednym zagraniem

Reprezentacja Polski pokonała Walię 1:0 w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Dzięki temu zwycięstwu nasi piłkarze zapewnili sobie utrzymanie w dywizji A rozgrywek. Sukces jest podwójny, gdyż uzyskali także dobre rozstawienie w eliminacjach mistrzostw Europy 2024. Będą losowani z pierwszego koszyka i mogą trafić na teoretycznie łatwiejszych rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Katalońskie media zachwycone grą Roberta Lewandowskiego dla reprezentacji Polski

Dobry mecz w wykonaniu Polaków, a zwłaszcza świetny występ Roberta Lewandowskiego szybko odnotowały katalońskie media. Dziennikarze blisko związani z FC Barceloną nie spuszczają z oka swojej gwiazdy nawet na moment. "Sport" zachwyca się zagraniem, jakim Lewandowski otworzył drogę do bramki Karolowi Świderskiemu.

Eksperci reagują po meczu Polaków. "Człowiek, który zatrzymał Walię"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Wspaniała asysta Roberta Lewandowskiego z Barcelony, znakomicie wykorzystana przez Karola Świderskiego krótko przed zakończeniem meczu, przypieczętowała utrzymanie Polski w najwyższej dywizji Ligi Narodów" - czytamy. "Błyskotliwość Lewandowskiego i precyzja Świderskiego połączyły się" - dodano w dalszej części artykułu.

Pochwalono jednak także resztę naszego zespołu, która potrafiła poradzić sobie na trudnym terenie i przetrzymać napór Walijczyków. Wyróżniono Wojciecha Szczęsnego, który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

"Polska ze świetnym Lewandowskim posyła Walię do dywizji B" - to natomiast tytuł z "Mundo Deportivo". Tutaj także podkreślono znacznie Roberta Lewandowskiego w wygranej naszej reprezentacji. Zwrócono oczywiście uwagę na sposób, w jaki nasz kapitan odgrywał piłkę do Karola Świderskiego. Katalończycy są oczarowani.

"Lewandowski dostał piłkę na skraju pola karnego i równie plastycznie, co skutecznie przekazał ją w pole tak, że Świderski nie miał problemów, by pokonać Hennesseya. Połowa gola (lub więcej) należała do Roberta" - podkreślono.

Chorwaci w raju, a Francuzi byli tuż nad przepaścią. Wielki mecz Duńczyków