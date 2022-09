Mariusz Lewandowski zwrócił się do Ukraińców. "Na początku myślałem, że to żart"

Wrześniowa przerwa reprezentacyjna była dobrą okazją dla klubów, by sprawdzić nowe warianty i zagrać kilka meczów towarzyskich. Z tego założenia wyszedł m.in. Radomiak Radom, który zagrał sparing w sobotę 24 września z Szachtarem Donieck w Książenicach i wygrał 2:0 po bramkach Thabo Cele oraz Luisa Machado, co było dosyć sporym zaskoczeniem.

Mariusz Lewandowski rozmawiał z klubowymi mediami Szachtara Donieck po zakończeniu sparingu z Radomiakiem Radom. Były piłkarz zespołu z Ukrainy postanowił wypowiedzieć się na temat trwającej wojny. - Brakuje mi słów na to, co dzieje się w Ukrainie i bardzo mocno to czuję. My w Polsce pomagamy każdemu, jak tylko możemy. Wojna jest najgorszą rzeczą, jaka może się tylko przydarzyć. To niezrozumiałe, że takie rzeczy się dzieją - powiedział.

Lewandowski skorzystał też z okazji, żeby dodać otuchy Ukraińcom w trakcie wojny. - Nie sądziłem, że wojna będzie trwała tak długo. Myślałem na początku, że to żart. Później już wszyscy zobaczyli, że to prawdziwa wojna. Co mogę powiedzieć mieszkańcom Ukrainy? Chwała Ukrainie. Chwała bohaterom - dodał trener Radomiaka.

Mariusz Lewandowski trafił do Szachtara Donieck latem 2001 roku po tym, jak odszedł z Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Polski pomocnik grał dla Szachtara do 2010 roku i zdobył pięć mistrzostw Ukrainy, trzy krajowe puchary czy Puchar UEFA (obecnie Liga Europy). Lewandowski łącznie wystąpił w 275 meczach, w których zdobył 30 bramek.