17-letni supertalent Borussii Dortmund rozchwytywany. Chce go Bayern Monachium

Kontrakt Youssoufy Moukoko z Borussią Dortmund wygasa już latem 2023 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Na supertalent BVB ręce zaciera już Bayern Monachium, który chciałby "przechwycić" kolejną młodą gwiazdę rywala.

Młoda gwiazda bez kontraktu. Youssoufa Moukoko na celowniku

Youssoufa Moukoko w młodzieżowych zespołach Borussii Dortmund wyrastał na prawdziwą gwiazdę. Do czasu debiutu w pierwszym zespole zdobył 137 goli w 81 meczach w młodzieżowych zespołach BVB. Pierwszy raz na boiskach Bundesligi pojawił się 21 listopada 2020 roku, mając wtedy 16 lat i jeden dzień. W 85. minucie meczu z Herthą Berlin zmienił Erlinga Haalanda. Od tamtego czasu Moukoko zagrał w barwach Borussii w 46 spotkaniach, w których strzelił siedem goli i dołożył cztery asysty. Jego kontrakt z klubem z Dortmundu wygasa 30 czerwca 2023 roku i nie został jeszcze przedłużony. Borussia Dortmund dąży do podpisania nowego kontraktu z Moukoko, ale oficjalne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Jak podaje "Calciomercato" 17-latek na zasadzie wolnego transferu może trafić do Bayernu Monachium.

Youssoufa Moukoko w dobrej formie. Przed nim wielka kariera

Youssoufa Moukoko ma dopiero 17- lat i zdążył już zadebiutować w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. W tym sezonie w barwach Borussii Dortmund wystąpił w dziewięciu spotkaniach, w których zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty. Trener zespołu Edin Terzic pozwolił młodemu napastnikowi wystąpić w 25. procent możliwych do rozegrania minut w Bundeslidze. Dzięki młodemu wiekowi oraz bogatej historii występów w drużynach akademii BVB Moukoko uchodzi za jeden z największych talentów w piłkarskim świecie. Media podają, że w razie nieporozumienia z Borussią Dortmund, oprócz Bayernu Monachium, w kolejce po 17- latka ustawią się także PSG, Manchester United i Real Madryt.