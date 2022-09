W to aż trudno uwierzyć. Trener przyznał, że zapomniał o swoim piłkarzu

Portugalia w piątej kolejce Ligi Narodów gładko pokonała Czechy aż 4:0. Na konferencji prasowej trener Fernando Santos zaskoczył dziennikarzy i przeprosił jednego ze swoich piłkarzy Tiago Djaló. Obrońca OSC Lille nie zadebiutował jeszcze w narodowych barwach, a Santos przyznał, że o nim zapomniał.

"Djalo powinien wejść w tamtym momencie, mam do niego pełne zaufanie" Fernando Santos przeprasza swojego piłkarza

Portugalia wygrała z Czechami 4:0 i wskoczyła na pozycję lidera grupy 2 Dywizji A Ligi Narodów. Selekcjoner Fernando Santos miał po tym spotkaniu sporo powodów do zadowolenia, ale postanowił uderzyć się w pierś i przeprosić jednego ze swoich zawodników. W 84. minucie meczu na placu gry pojawił się środkowy pomocnik Joao Mario, który zastąpił środkowego obrońcę Danilo Pererirę. Z powodu tej zmiany na środek obrony powędrował pomocnik Palhinha, chociaż trener miał na ławce rezerwowych nominalnego stopera Tiago Djalo. Santos przyznał, że zapomniał o piłkarzu OSC Lille.

- Zapomniałem, że miałem Tiago Djalo na ławce, przepraszam go - powiedział dziennikarzom Fernando Santos i dodał: - Djalo powinien wejść w tamtym momencie, mam do niego pełne zaufanie. Joao Mario był gotowy do wejścia i w tym momencie pomyślałem o przesunięciu Palhinhi na środek obrony.

Trener przeprasza, a Djalo nadal bez debiutu

Trener Fernando Santos przeprosił swojego piłkarza publicznie, chociaż wcale nie musiał się tłumaczyć ze swojej decyzji. Portugalia wygrała spotkanie i pozostawienie Djalo na ławce nie miało znaczenia dla wyniku rywalizacji z Czechami. Piłkarz OSC Lille nadal czeka na debiut w kadrze, ponieważ konkurencja na środku obrony jest bardzo duża. Jego rywalami o miejsce w składzie są m.in. Ruben Dias z Manchesteru City i Danilo Pereira z PSG, który może grać także jako defensywny pomocnik. Tiago Djalo w tym sezonie Ligue 1 rozegrał 7 spotkań, w których zdobył jednego gola i został upomiany czterema żółtymi kartkami.

Reprezentacja Portugalii, we wtorek 27 września, zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii. Stawką tego meczu będzie pierwsze miejsce w tabeli grupy 2 Ligi A w Lidze Narodów. Aktualnie Portugalia ma na swoim koncie dziesięć punktów i o dwa wyprzeda Hiszpanię, co oznacza, że do wygrania grupy potrzebuje jedynie nie przegrać.