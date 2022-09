Neymar miał bić rekord Pelego. Federacja go zatrzymała. Zaskakująca decyzja

Neymar od lat stanowi o sile reprezentacji Brazylii. Od debiutu w sierpniu 2010 roku, zdobył w barwach Canarinhos 74 bramki w 119 meczach i według oficjalnych statystyk FIFA brakuje mu tylko trzech goli do pobicia rekordu wszech czasów, należącego do legendarnego Pele. Statystykę Pele kwestionuje jednak brazylijska federacja piłkarska, która dolicza mu 18 goli strzelonych w meczach towarzyskich z Interem Mediolan, Atletico Madryt, Malmo, Chivas de Guadalajara i Atletico Mineiro.

Tak blisko, a tak daleko. Neymar goni Pele

Jak podaje brytyjski dziennik "The Sun" statystyki Pelego różnią się w zależności od tego, czy podaje je FIFA, czy Brazylijska Konfederacja Piłki Nożnej (CBF). Pierwsi potwierdzają 77 goli, a drudzy 95. Oczywiście oficjalnie Neymar wyprzedzi Pele, jeśli zdobędzie jeszcze cztery bramki, ale w jego kraju będzie to kwestionowane. Brazylijczycy uważają, że Neymar potrzebuje jeszcze 22 bramek i dopiero wtedy będzie można mówić o nowym rekordzie. Neymar ma 30 lat i jeszcze wiele meczów reprezentacji przed nim, ale z pewnością pobicie legendarnego Pele ma dla niego gigantyczne znacznie. Dotychczasowa średnia Neymara to 0,62 gola na mecz, a według FIFA Pele może pochwalić się średnią 0,82 gola na mecz w 92 występach w barwach narodowych.

Pele wygrał i strzelił więcej niż Neymar

Pele barwach Brazylii trzy razy wygrał mistrzostwa świata: 1958, 1962 i 1970 roku. Były piłkarz Santosu i New York Cosmos zdobył także Copa America w 1959 roku. Neymar z reprezentacją nie osiągnął tak wiele, ale może pochwalić się wygraną na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku, srebrem IO z 2012 oraz wygraniem Pucharu Konfederacji w 2013 roku. Łącznie w swojej karierze Neymar trafiał do siatki rywali 286 razy. Kontrowersje wzbudza także ilość goli strzelona przez Pele w całej karierze. Jego zdaniem zdobył on 1283 gole, ale eksperci wskazują, że aż 526 z nich zostały strzelone w nieoficjalnych meczach.

Neymar pierwszą szansę na zostanie najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii i pobicie rekordu Pele będzie miał już we wtorek, kiedy Brazylia zmierzy się w meczu towarzyskim z Tunezją.