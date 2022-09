Slonina zachwycony z szansy, którą dostał. "Nie mogę się doczekać"

18-letni Gabriel Slonina uznawany jest za jeden z największych bramkarskich talentów na świecie. Amerykanin, z polskimi korzeniami, w sierpniu podpisał kontrakt z Chelsea, a całkowita kwota transferu wyniosła około 15 milionów euro. Młody zawodnik jest podekscytowany dołączeniem do Premier League.

"Chelsea… nie mogę się doczekać". Gabriel Slonina o transferze do Anglii.

Podpisany w sierpniu kontrakt Gabriela Sloniny z Chelsea obowiązywać ma do 2028 roku. Młody zawodnik czeka jeszcze na zakończenie sezonu amerykańskiej MLS i definitywnie przeniesie się do Anglii. Dotychczasowy bramkarz Chicago Fire nie kryje ekscytacji dołączeniem do trzeciego zespołu poprzedniego sezonu Premier League. - Chelsea… nie mogę się doczekać. Jestem bardzo podekscytowany przebywaniem w tym świecie i zobaczeniem, jak to jest w Premier League - powiedział Slonina w rozmowie z Fabrizio Romano i dodał: - Ścieżka, którą mi pokazali i zaprezentowali, kiedy z nimi rozmawiałem, bardzo mi się podobała. I to jest Chelsea, więc to było oczywiste.

Slonina przeniesie się do Chelsea

Gabriel Slonina do zakończenia sezonu MLS pozostaje piłkarzem Chicago Fire. Jego zespół zajmuje 12. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej z 35. punktami na koncie. Slonina zagrał dotychczas we wszystkich 32. meczach i stracił 45. goli. Zakończenie sezonu amerykańskiej ligi zaplanowano na 9 października, a więc bramkarz powinien rozegrać w barwach Chicago Fire dwa spotkania.

Po ostatnim meczu MLS będzie już piłkarzem Chelsea, w której konkurencja na pozycji bramkarza jest wysoka. Pierwszym wyborem trenerów jest Senegalczyk Benjamin Mendy, a w zespole są także Kepa Arrizabalaga oraz Marcus Bettinelli. Gabriel Slonina jest dla Chelsea przede wszystkim planem na przyszłość.

