Burza w Rosji. Wystarczył jeden mecz reprezentacji. "Całkowita hańba"

Od początku rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę wszystkie rosyjskie reprezentacje i kluby zostały zawieszone przez FIFA i UEFA na arenie międzynarodowej. Rosja została wyrzucona zarówno z baraży do MŚ w Katarze, jak i eliminacji do Euro 2024. Rosjanie pierwszy raz dziesięciu miesięcy zagrali mecz międzypaństwowy z Kirgistanem i wygrali 2:1. Po meczu w dosadnych słowach grę rodaków nazwał Jewgienij Łowczew.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszony Lewandowski o ukraińskiej opasce: Sam ją lepiłem, sklejałem

Łowczew w dosadnych słowach komentuje powrót Rosji. "Całkowita hańba"

Reprezentacja Rosji wygrała z Kirgistanem 2:1 po bramkach Aleksandra Sobolewa i Daniłła Utkina. Rosjanie uratowali wynik meczu rzutem na taśmę, bo dopiero w 89. minucie meczu. Tamtejsze skwitowały wynik swojego zespołu jako "bardzo przeciętny", o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Do komentujących grę Rosji dołączył także były piłkarz Jewgienij Łowczew, który w reprezentacji ZSRR zagrał 52 mecze. Na antenie kanału Match TV Łowczew wspominał poprzedni mecz Rosjan, przegrany z Chorwacją 0:1: - Kiedy nasi grali z Chorwacją, mówiłem, że grają jak g***o. Szczerze mówiąc, to jest podwójne g***o - wypalił.

Po meczu z Kirgistanem ekspert nie oszczędzał reprezentacji prowadzonej przez Walerija Karpina: - Nie mogą nic zrobić: wyprowadzić piłki od bramkarza – nie wiedzą, jak się wydostać z własnej połowy, nie potrafią podać i grać w obronie. Cóż, ta drużyna nie ma nic. Całkowita hańba - zakończył wywód Łowczew.

Rosja następny mecz towarzyski miała rozegrać przeciwko Bośni i Hercegowinie, 19 listopada, ale ich rywale nie są pewni, czy pojedynek się odbędzie. Więcej o możliwym odwołaniu spotkania przeczytasz TUTAJ.