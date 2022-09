Sensacyjna porażka Hiszpanii w Lidze Narodów. Szok. W Portugalii się cieszą

Już dzisiaj reprezentacja Hiszpanii mogła zapewnić sobie awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Aby tak się stało, Hiszpanie (8 pkt) musieli pokonać w Saragossie reprezentację Szwajcarii (3 pkt), a Portugalczycy (7 pkt) przegrać na wyjeździe z Czechami (4 pkt). W przeciwnym razie wszystko miało się rozstrzygnąć we wtorek w bezpośrednim meczu Portugalia - Hiszpania w Bradze. Trzeba jednak było pamiętać, że oprócz walki o wygraną w grupie A2 toczy się również rywalizacja o utrzymanie w dywizji A, więc było jasne Szwajcarzy i Czesi w sobotni wieczór także nie odpuszczą.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz Polska - Holandia. Dużo do poprawy!

Sensacja w Saragossie. Szwajcaria lepsza od Hiszpanii

W pierwszej połowie meczu w Saragossie Hiszpanie długo utrzymywali się przy piłce, ale grali wolno i przewidywalnie, w związku z czym szwajcarska defensywa nie dopuściła do żadnego zagrożenia pod bramką Yanna Sommera. Zaskoczeniem było to, że zdecydowanie więcej działo się po drugiej stronie boiska. Zakończyło się to golem Manuela Akanjiego, który w 21. minucie uderzeniem głową po rzucie rożnym pokonał Unaia Simona.

Swoją szansę w tej części gry miał także Xherdan Shaqiri, który po akcji indywidualnej przegrał pojedynek z bramkarzem gospodarzy.

Po przerwie Hiszpanie zdołali doprowadzić do wyrównania. W 55. minucie po podaniu Marco Asensio mocnym uderzeniem pod poprzeczkę wyrównał Jordi Alba, ale ten remis przetrwał tylko trzy minuty, bo po tym czasie kolejny rzut rożny przyniósł Szwajcarom kolejnego gola, tym razem Breela Embolo, który wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości.

Hiszpanie atakowali, ale bardzo niemrawo. Najbliżej wyrównania byli po... zagraniach Szwajcarów. Renato Steffen i Dan Ndoye byli bliscy bramek samobójczych, ale ten pierwszy na swoje szczęście zagrał tuż obok słupka, a "strzał" drugiego obronił Yann Sommer, który także poradził sobie z kilkoma uderzeniami z dystansu rywali. Dzięki temu Szwajcaria doprowadziła do dużej niespodzianki i pokonała na wyjeździe Hiszpanię 2:1.

Haaland strzelił, ale Norwegia przegrała. Boleśnie. Bohaterem... "nowy Haaland"

Portugalia gromi Czechów i przeskakuje Hiszpanię

Potknięcie Hiszpanii wykorzystali Portugalczycy, którzy pewnie pokonali w Pradze Czechów 4:0 i awansowali na pierwsze miejsce w tabeli grupy A2.

Po pierwszych bezbramkowych 30 minutach Portugalia strzeliła dwa gole ostatnim kwadransie pierwszej części gry. W 33. minucie składną akcję gości wykończył z pięciu metrów Diogo Dalot, a w 45. minucie drugiego gola dołożył Bruno Fernandes, który trafił do siatki z bliska po znakomitej centrze Mario Ruiego.

Jeszcze przed przerwą Czesi mogli zdobyć bramkę kontaktową, ale rzut karny za zagranie ręką Cristiano Ronaldo fatalnie zmarnował Patrik Schick, który uderzył nad poprzeczką. Tuż po zmianie stron to się na Czechach zemściło, bo w 52. minucie precyzyjnym strzałem z dystansu swoje drugie trafienie zaliczył Diogo Dalot.

Wynik na 4:0 dla Portugalii ustalił w końcówce rezerwowy Diogo Jota, który trafił do siatki głową z pięciu metrów po dobrze rozegranym rzucie rożnym.

W ostatniej kolejce Ligi Narodów we wtorek Portugalia (10 pkt) zmierzy się w Bradze z Hiszpanią (8 pkt) i ten mecz zadecyduje o awansie do turnieju finałowego. Szwajcarzy (6 pkt) z kolei podejmą w Sankt Gallen Czechów (4 pkt) w meczu o utrzymanie w dywizji A.

Wyniki sobotnich meczów Ligi Narodów:

Grupa A2:

Hiszpania - Szwajcaria 1:2 (Alba 55' - Akanji 21', Embolo 58')

Czechy - Portugalia 0:4 (Dalot 33', 52', Fernandes 45', Jota 82')

Grupa B1:

Armenia - Ukraina 0:5 (Tymczyk 22', Zubkow 57', Dowbyk 69', 84', Ignatenko 81')

Szkocja - Irlandia 2:1 (Hendry 50', Christie 81'-k. - Egan 18')

Grupa B2:

Izrael - Albania 2:1 (Weissman 48', Baribo 90+2' - Uzuni 88')

Grupa B4:

Słowenia - Norwegia 2:1 (Sporar 69', Sesko 81' - Haaland 47')

Serbia - Szwecja 4:1 (Mitrović 18', 45', 50', Lukić 70' - Claesson 15')

Grupa C2:

Irlandia Północna - Kosowo 2:1 (Whyte 82', Magennis 90' - Muriqi 58')

Cypr - Grecja 1:0 (Tzionis 19')