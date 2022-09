Gol w 93. minucie dał historyczne zwycięstwo w Lidze Narodów. 1477 dni koszmaru

W meczu piątej kolejki Ligi Narodów pomiędzy Irlandią Północną a Kosowem byliśmy świadkami historycznego momentu dla gospodarzy. Irlandczycy w 93. minucie meczu za sprawą Josha Magenissa wyszli na prowadzenie i chwile później mogli cieszyć się z historycznego wyniku.

Jeszcze nigdy nie wygrali. Pierwsze zwycięstwo Irlandii Północnej w Lidze Narodów.

Swój pierwszy mecz w historii w Lidze Narodów Irlandia Północna zagrała przed własną publicznością 8 września 2018 roku i uległa 1:2 Bośni i Hercegowinie. Od tamtej pory rozpoczęła się fatalna seria Irlandczyków bez zwycięstwa w tych rozgrywkach, która trwała aż 1477 dni. Dziś Irlandia Północna pokonała Kosowo 2:1 i po raz pierwszy w historii dopisała sobie trzy punkty w tych rozgrywkach.

Irlandczycy pierwszego gola zdobyli w 55. minucie meczu za sprawą Diona Charlesa, ale napastnik był na spalonym i sędzia nie uznał bramki. Podrażnione Kosowo odpowiedziało, już trzy minuty później, golem Vedata Muriqiego i nic nie wskazywało, że Irlandia Północna się podniesie. Podopieczni Iana Baraclougha strzelanie w meczu rozpoczęli dopiero w 82. minucie, kiedy to piłkę w bramce Kosowa umieścił Gavin Whyte, który na boisku pojawił się zaledwie pięć minut wcześniej. Kiedy wszystko wskazywało, że spotkanie zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry piłkę w pole karne dośrodkował strzelec gola na 1:1, a dopadł do niej Josh Magennis i zapewnił swojej drużynie historyczne zwycięstwo.

Irlandia Północna wygrała i odbiła się od dna

Przed spotkaniem z Kosowem Irlandia Północna miała na swoim koncie dwa punkty w tabeli grupy drugiej Ligi C. Taką samą ilością oczek mógł pochwalić się Cypr, z którym Irlandczycy zremisowali w czerwcu 2:2. Dzięki wygranej z Kosowem Irlandia Północna oddaliła się od ostatniego Cypru i coraz śmielej spogląda w kierunku utrzymania się w Lidze C. W tabeli grupy 2 Ligi C prowadzi Grecja, która ma 12 punktów, drugie jest Kosowo z 6. punktami na koncie, trzecia Irlandia Północna z 5. punktami, a ostatni jest Cypr, z dwoma punktami.