Haaland strzelił, ale Norwegia przegrała. Boleśnie. Bohaterem... "nowy Haaland"

Erling Haaland znów trafił do siatki, ale jego reprezentacja Norwegii niespodziewanie przegrała na wyjeździe ze Słowenią 1:2 w Lidze Narodów i o awans do dywizji A będzie musiała sobie wywalczyć we wtorkowym meczu w Oslo z Serbami.

