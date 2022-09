"Prawdziwa udręka" Rosjan. Pierwszy mecz i wielkie problemy

Od początku rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, wszystkie rosyjskie reprezentacje i kluby zostały zawieszone przez FIFA i UEFA na arenie międzynarodowej. Rosja została wyrzucona zarówno z baraży do MŚ w Katarze, jak i eliminacji do Euro 2024. Rosjanie od listopada 2021 nie zagrali żadnego spotkania, ale powrócili do gry w spotkaniu towarzyskim. Ich pierwszym rywalem był Kirgistan, z którym udało się wygrać, ale gra Rosjan nie zachwyciła.

"Bardzo przeciętny mecz reprezentacji w Kirgistanie". Rosyjskie media niezadowolone po wygranej

Rosja wygrała z Kirgistanem 2:1 po bramkach Aleksandra Sobolewa i Daniłła Utkina. Spotkanie nie zaczęło się jednak dobrze dla podopiecznych Walerija Karpina, którzy już w 24. minucie przegrywali 0:1 po golu Shurkova. Sześć minut później z rzutu karnego wyrównał Sobolew, a w końcówce meczu wynik ustalił Utkin.

W rosyjskiej reprezentacji wystąpiło trzech debiutantów: Roman Jeżow, Aleksander Kowalenko i Siergiej Borodin. Karpin zaskoczył składem, ale on sam był zadowolony z zawodników, który w kadrze zagrali po raz pierwszy: - Przyjrzeliśmy się zawodnikom, którzy wyróżniają się w lidze rosyjskiej. Jedni są lepsi, inni gorsi. Jestem zadowolony z debiutantów. W ich grze są wady, ale to zrozumiałe - powiedział po meczu trener "Sbornej".

- Podobał mi się Kirgistan, wiedzieli, jak grać. Są szybkimi zawodnikami, szybko grali do przodu. Nie mam krytycznego nastroju, wiele rzeczy nie wyszło - chwalił rywali i tonował nastroje po meczu Walerij Karpin.

Sport.ru grę rosyjskich zawodników podsumował dosadniej. "Bardzo przeciętny mecz reprezentacji w Kirgistanie. Jeden celny strzał do przerwy i zwycięski gol w ostatnich minutach" - czytamy.

"Nasza drużyna odniosła zdecydowane zwycięstwo w Kirgistanie, ale gra była nudna." Rosja wygrywa z Kirigistanem 2:1

Rosjanie uratowali wynik meczu w 89. minucie i rzutem na taśmę ograli Kirgistan. Według championat.com "Rosyjski zespół przypomniał światu, że nadal istnieje", ale na tym samym portalu możemy przeczytać, że gra rosyjskiej kadry nie była porywająca. - Nasza drużyna odniosła zwycięstwo w Kirgistanie, ale gra była nudna. Prawdziwa udręka" - podkreślono.

Rosyjski championat.com określił zwycięstwo Rosji jako zdecydowane, ale uratowanie wygranej przeciwko reprezentacji Kirgistanu po bramce w 89. minucie nie robi na nikim wrażenia. Dzisiejsi rywale Rosji zajmują 95. miejsce w rankingu FIFA.

Rosja następny mecz towarzyski miała rozegrać przeciwko Bośni i Hercegowinie, 19 listopada, ale ich rywale nie są pewni, czy mecz się odbędzie. Więcej o rzekomym odwołaniu meczu przeczytasz TUTAJ.