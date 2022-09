Niepokojące wieści ze zgrupowania reprezentacji Polski. Michniewicz: Decyzja jutro

Przed reprezentacją Polski ostatnie spotkanie w Lidze Narodów. Polacy w niedzielę 25 września zmierzą się w Cardiff z Walijczykami. Zawodnicy Czesława Michniewicza postarają się odbić po porażce 0:2 z Holandią na PGE Narodowym. W czwartek bramki dla pomarańczowych strzelili Cody Gakpo (14. minuta) i Steven Bergwijn (60. minuta).

W sobotę odbyła się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera reprezentacji Polski. Michniewicz zdradził, że z problemami zdrowotnymi boryka się Sebastian Szymański. To może wyeliminować go z gry w niedzielnym starciu z Walią. - Sebastian lekko naciągnął przywodziciela na rozgrzewce przedmeczowej przed spotkaniem z Holandią. Nie jest to nic poważnego, ale dopiero jutro zdecydujemy, w jakim wymiarze wystąpi z Walią - powiedział trener.

Szymański był jednym z najlepszych polskich piłkarzy podczas czwartkowego meczu z Holandią. 23-latek to wielki talent, co podkreślają jego występy w lidze holenderskiej. W barwach Feyenoordu pomocnik rozegrał do tej pory sześć spotkań, w których strzelił dwie bramki i zanotował trzy asysty.

Ostatnio piłkarza docenił były piłkarz Rafael van der Vaart. - Ostatnio zachwycił mnie jeszcze inny Polak, stałem się wręcz jego fanem. Chodzi mi o Szymańskiego z Feyenoordu. Do tej pory mam przed oczyma jego cudowną bramkę w niedawnym meczu ligowym. To był majstersztyk. Polubiłem go, bo w jakimś sensie przypomina mi siebie - powiedział Holender w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Reprezentacja Polski po pięciu spotkaniach w Lidze Narodów zajmuje 3. miejsce w grupie 4. Biało-czerwoni mają na koncie 4 punkty. Prowadzą Holendrzy z dorobkiem 13 punktów przed Belgami (10 punktów. Stawkę zamykają Walijczycy, którzy wywalczyli tylko jeden punkt.