Wybrano najlepszych młodych piłkarzy. Jest kolega Lewandowskiego. I polski akcent

Pedri w 2020 roku został zawodnikiem FC Barcelony. Pierwszą bramkę w barwach katalońskiego klubu strzelił 18 grudnia 2021 roku. W obecnym sezonie zaprezentował się w sześciu spotkaniach ligowych, w których strzelił 2 bramki. Łącznie wystąpił w 55 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Pedri najlepszy na świecie. Klubowy kolega Lewandowskiego pokonał innych młodych piłkarzy

Kariera utalentowanego 19-latka rozwija się rewelacyjnie. Pedri jest głównym faworytem do zdobycia nagrody Golden Boy dla najlepszego młodego zawodnika, którą otrzymał w poprzednim sezonie. Potwierdza to ranking przygotowany przez Obserwatorium Piłkarskie CIES, w którym pomocnik Barcelony zajął pierwsze miejsce z 93 głosami. Na kolejne wyróżnienie piłkarza z pewnością wpływa fakt, że jest on podstawowym zawodnikiem tak wielkiego klubu.

Nicola Zalewski napisał tak, że łzy cisną się do oczu. "Tęsknię"

Za Pedrim uplasował się amerykański bramkarz polskiego pochodzenia, Gabriel Slonina. Zawodnik Chicago Fire zdobył 73 głosy i tylko o jeden wyprzedził bramkarza Lokomotivu Moskwa Daniła Kudjakowa i Victora Hugo, ofensywnego pomocnika brazylijskiego Flamengo. Na piątym miejscu z 70 głosami znaleźli się Angelo Gabriel z Santos FC i Savio Moreira z PSV Eindhoven.

Najlepsi piłkarze do 19 lat sports.ru

Mimo młodego wieku Pedri ma na koncie także wiele innych osiągnięć. Z reprezentacją Hiszpanii wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. W sezonie 2020/21 wywalczył z kolei z Barceloną Puchar Króla.

Drużyna Xaviego po sześciu kolejkach jest wiceliderem rozgrywek La Liga. Barcelona ma na koncie 16 punktów, a prowadzi real z 18-punktowym dorobkiem. Podium uzupełnia Betis, które ma punkt straty do Katalończyków. W klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ligi prowadzi Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski w sześciu meczach zdobył już osiem bramek.

Polonia idzie po awans. Wygrała, choć rywal wystawił piłkarzy z ekstraklasy