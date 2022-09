Ronaldinho ośmieszony przez TikTokera. Brazylijczyk się wściekł [WIDEO]

Ronaldinho zakończył karierę już kilka lat temu. Brazylijczyk jednak nadal cieszy się wielką popularnością wśród kibiców piłki nożnej. O spotkaniu go marzy wielu, którzy lata temu podziwiali jego niesamowite zagrania na zielonej murawie. Ostatnio marzenie spełnił belgijski TikToker Ferjani Safi i na pewno zapamięta to spotkanie do końca życia.

Ronaldinho został ośmieszony przez TikTokera. Nagranie obejrzało już blisko 20 milionów ludzi

Mężczyzna, którego konto we wspomnianym serwisie śledzi blisko 800 tysięcy osób, słynie z prezentowania popularnej piłkarskiej sztuczki technicznej. Na licznych filmikach zakłada "siatkę" przypadkowym przechodniom, a więc przepuszcza piłkę między ich nogami. Jego ostatnią "ofiarą" padł właśnie legendarny Ronaldinho.

Filmik, który pojawił się na TikToku dwa dni temu, bije rekordy popularności. Odtworzono go już ponad 19 milionów razy. Ferjani Safi i jego kolega, zaczaili się na Ronaldinho. Gdy ten przechodził obok nich, internetowy twórca założył mu "siatkę". Brazylijczyk zdecydowanie nie docenił ośmieszającego go zagrania, jakie sam wiele razy prezentował w trakcie swojej kariery. Widać to po jego reakcji.

42-latek natychmiast zwrócił się do mężczyzny, który otrzymał piłkę od TikTokera i da się zauważyć, że z impetem wykopał ją spod jego nogi. Nagranie w tym momencie się kończy, jednak można wywnioskować, że Ronaldinho nie był zachwycony. Jak widać, słynący z uśmiechu i radosnego usposobienia piłkarz, nie lubi być zaskakiwany. Całą sytuację można zobaczyć poniżej.

