Luis Enrique zabrał głos w sprawie buntu w reprezentacji Hiszpanii. Poparł związek

W Hiszpanii doszło do bezprecedensowej sytuacji. O całej sprawie poinformował "ESPN". We wrześniu odbyło się kilka konferencji prasowych z udziałem piłkarek oraz selekcjonera kadry, Jorge Vildy. Zawodniczki oskarżały szkoleniowca m.in. o brak doświadczenia, złe przeprowadzanie treningów i nieodpowiednie relacje z drużyną. - Współpraca z nim odbija się na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym - mówiły piłkarki. O całej sprawie poinformowały Hiszpańską Federację Piłki Nożnej (RFEF). W związku z brakiem odpowiedzi podjęły bardziej radykalne kroki i wysłały 15 oficjalnych maili z żądaniem zwolnienia trenera. Zagroziły, że jeśli Vilda pozostanie na swoim stanowisku, to one zrezygnują z gry w kadrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Luis Enrique zabrał głos ws. skandalu w Hiszpanii. Selekcjoner stanął po stronie federacji. Piłkarki reagują na pomówienia

Krajowa federacja bardzo szybko odpowiedziała na wniosek zawodniczek. Jednak z pewnością nie takiej reakcji oczekiwały piłkarki. "Federacja nie pozwoli zawodniczkom kwestionować kompetencji selekcjonera oraz jego sztabu szkoleniowego. Nie pozwolimy, by piłkarki wybierały trenera. To leży w naszej gestii" - czytamy w oświadczeniu RFEF. Co więcej, działacze zagrozili, że jeśli Hiszpanki odmówią przyjęcia powołania, to zostaną zdyskwalifikowane. "Federacja w pełni popiera trenera. Piłkarki będą mogły powrócić do reprezentacji jedynie wtedy, gdy przyznają się do błędu i poproszą o wybaczenie" - podkreślono.

Zbigniew Boniek najpierw nazwał Lewandowskiego papieżem, a potem skrytykował

Stanowisko RFEF popiera Luis Enrique. Selekcjoner męskiej reprezentacji Hiszpanii przyznał w rozmowie z Diario AS, że federacja postępuje prawidłowo. - To nie jest normalna sytuacja. Z pewnością trudno będzie rozwiązać ten konflikt, ale nie mam żadnych wątpliwości, że RFEF poradzi sobie z tym w najlepszy możliwy sposób. Ja sam nie mogę nic doradzić działaczom, ponieważ nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją - podkreślił trener.

Jednak to nie koniec skandalu. Na postawę RFEF i doniesienia mediów odpowiedziały zawodniczki. Kilka piłkarek, w tym Ona Batlle, opublikowały w mediach społecznościowych oświadczenia, w których potwierdzają, że chciały zwrócić uwagę związku na problemy w drużynie. Jednocześnie zaprzeczają, jakoby zagroziły federacji, że zrezygnują z gry dla reprezentacji. W każdym poście jest jedno wspólne przesłanie. "Wiemy, że naszą rolą nie jest wybór szkoleniowca. Chcemy jednak, by ktoś zajął się naszymi obawami" - czytamy.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Prezes PSG zaczął pouczać Barcelonę. Szef La Ligi nie wytrzymał tej hipokryzji

Nie wiadomo, jaki finał będzie miała sprawa. Umowa Vildy obowiązuje do 2024 roku. Zgodnie z deklaracjami RFEF, trener wypełni kontrakt w całości. Już za kilka dni szkoleniowiec wyśle także powołania na październikowe spotkania towarzyskie (ze Szwecją i USA), które mają sprawdzić poziom drużyny przed mistrzostwami świata. Mundial odbędzie się w dniach 20 lipca - 20 sierpnia 2023.