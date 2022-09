Wielki kłopoty UEFA. "Klienci zgłaszają się do nas z PTSD, lękami". Sprawa w sądzie?

Nie milkną echa fatalnej organizacji finału Ligi Mistrzów, w którym Liverpool zmierzył się z Realem Madryt. Hiszpanie wydali 1:0, jednak dziś więcej niż o wyniku meczu, mówi się o wydarzeniach spod Stade de France. Kibice Liverpoolu zostali ściśnięci na małej powierzchni, nie byli wpuszczani przez wszystkie bramki i doszło do zamieszek. Sprawa będzie miała najprawdopodobniej swoją kontynuację w sądzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Angielskie media informują. UEFA zostanie podana do sądu przez niemal dwa tysiące osób

Jak donosi "The Guardian" ponad 1700 kibiców Liverpoolu zdecydowało się wkroczyć na ścieżkę prawną w związku z fatalną organizacją finału Ligi Mistrzów. Przyczynami są m.in. liczne problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, które pojawiały się nawet długo po zakończeniu spotkania. "Ponad 1700 kibiców Liverpoolu, którzy zgłosili, że doznali obrażeń fizycznych lub urazów psychicznych z powodu chaosu podczas finału Ligi Mistrzów w Paryżu 28 maja, zarejestrowało się w kancelariach prawnych, aby złożyć roszczenia odszkodowawcze przeciwko UEFA" - czytamy.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Klienci zgłaszali niepokój, PTSD, koszmary, nigdy więcej nie chcą iść na mecz piłki nożnej we Francji, a nawet w Europie - powiedział Gerard Long, który prowadzi jedną z dwóch firm reprezentujących interesy kibiców Liverpoolu i dodał: - UEFA jako organizator miała obowiązek zadbania o kibiców, którzy wydali swoje ciężko zarobione pieniądze na podróż i bilety, a nie poradziła sobie z tym zadaniem.

Media kpią z Anglii, mroczne czasy wróciły. "Horror, a teraz nocny pociąg do Gruzji"

Właściciel drugiej z firm, Jill Paterson zaznaczył, że dla wielu z jego klientów nie było to pierwsze traumatyczne wydarzenie związane z kibicowaniem w życiu. - Niektórzy to ludzie, którzy wcześniej zostali dotknięci katastrofą Hillsborough.

Według informacji "The Guardiana" prawnicy są już w końcowej fazie zbierania dowodów w sprawie i niebawem ma zostać przygotowane pismo do UEFA z wyjaśnionymi wszystkimi roszczeniami. Z kolei federacja oficjalnie nie odniosła się do zarzutów.

Węgierskie media w euforii po zwycięstwie nad Niemcami. "Cud w Lipsku"