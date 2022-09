Media kpią z Anglii, mroczne czasy wróciły. "Horror, a teraz nocny pociąg do Gruzji"

Anglicy trafili do wymagającej grupy Ligi Narodów, w której znajdowali się Węgrzy, Włosi i Niemcy. Kadra prowadzona przez Garetha Southgate'a rozpoczęła najgorzej, jak tylko mogła, bo przegrała 0:1 z Węgrami. Później wicemistrzowie Europy zremisowali 1:1 z Niemcami i 0:0 z Włochami, a największy cios pojawił się na Molineux Stadium w Wolverhampton, gdzie doznali klęski z Węgrami (0:4). Mecz z Włochami w Mediolanie był dla Anglików meczem o życie. I ten mecz przegrali 0:1 po golu Giacomo Raspadoriego z 68. minuty. Sensacja stała się faktem – Anglicy spadli z Dywizji A Ligi Narodów.

Anglicy spadli w przepaść. Pożegnanie z dywizją A Ligi Narodów

Anglicy drwią, ale są też przerażeni. Kompromitacja tuż przed mundialem

Angielskie media nie pozostawiają na swoich piłkarzach suchej nitki. Miejscami nawet z nich drwią. "A zatem masz już gorączkę mistrzostw świata? Czy wieszasz na ścianie terminarz, kupujesz tę ohydną nową koszulę Anglii? Nie? Tak myśleliśmy" – pisze "The Sun". "Tej drużynie brakowało tożsamości i wartości rozrywkowej. Akcje Garetha Southgate spadają szybciej niż funt szterling na giełdach walut. Największy ryk nocy ze strony angielskich kibiców nadszedł, gdy papierowy samolot – narodowy symbol nudy – został wysłany na boisko z trybun na tym ogromnym starym stadionie. Anglia przegrała z drużyną, której nawet nie będzie w Katarze. Nie oczekuj, że w listopadzie i grudniu będziesz wylewać piwo z okazji świętowania w lokalnym pubie" – dodaje gazeta.

Z kolei "Daily Mail" nazywa mecz "horrorem". "Czeka nas Dywizja B. Następnym razem Anglia może wyruszyć pociągiem o północy do Gruzji. Nie wspominając o Albanii czy Czarnogórze" – piszą dziennikarze. Potem zwracają uwagę na fatalny bilans Anglików w Lidze Narodów – 1:7 w bramkach, a w perspektywie jeszcze mecz z Niemcami. Co istotne – ostatni przed wyjazdem do Kataru. Serwis dodaje, że choć Włosi na papierze byli słabsi, to wyglądali na boisku lepiej. "Lepsza drużyna wygrała, po prostu" – podsumowano. "Anglia miała pewne szanse, ale też gigantyczne okresy gry, w której nic nie oferowali, a już na pewno nie zostawili wskazówek, co starali się osiągnąć" – dodano.

Węgry w piłkarskim raju. Sensacja to mało powiedziane. Ograli Niemców

"The Times" również gorzko podsumowuje ten występ. "Brak spójności, brak ambicji, spadli z hukiem" – czytamy. "Raspadori brzmi jak zawadiacki arystokrata, który przechadzał się po La Scali i na pewno był w stanie wędrować przez obronę Anglii pełną posągów" – dodali ironicznie. "Pod koniec kolejnego przygnębiającego pokazu niektórzy z 4000 fanów z Anglii wypuszczali papierowe samoloty, aby zobaczyć, który poleci najdalej. Potrzebowali odwrócenia uwagi, żeby nie myśleć o tym, jak daleko ich drużyna faktycznie zajdzie na mistrzostwach świata. Musieli zrobić własną rozrywkę, ponieważ zespół zapewniał niewiele" – napisano. Dziennikarze zwracają również uwagę na postać Garetha Southgate'a. Według autorów kryzys Anglii nie trwa od pięciu meczów, ale zaczął się już od przegranego finału na Euro i czas na wyciągnięcie wniosków. "The Times" dodaje, że chociaż fani są wściekli (Southgate został wygwizdany po meczu), to związek nie zwolni trenera tuż przed turniejem. "Anglia spodziewa się, że wyjdzie z przeciętnej grupy w Katarze, ale niewielu zdrowych na umyśle spodziewałoby się, że dotrą daleko w fazie pucharowej" – podsumowano.

"Daily Mirror" zwraca za to uwagę, że Anglicy cofają się do mrocznych dla ich reprezentacji czasów. "To były czasy, kiedy jeździliśmy na turnieje bez nadziei, bez oczekiwań, a oni byli w domu przed pocztówkami. Czy naprawdę możecie sobie wyobrazić, jak zmienią to w ciągu najbliższych dwóch miesięcy? Trudno w to uwierzyć" – czytamy.

Anglia spada, a trener zadowolony. Zaskakujące słowa Garetha Southgate'a

W końcu "The Telegraph" pisze, że był to "rozpaczliwy, cholernie słaby występ". "Co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Anglia oferowała niewiele. Pierwsza połowa? Zapomnij o tym. Druga połowa? Trochę lepiej, zanim Włochy strzeliły gola, Southgate wprowadził zmiany, a impuls pochodził zarówno z paniki, jak i z czegokolwiek taktycznego. Anglia była obdarta, tonęła i została drugi mecz z rzędu wygwizdana. Muszą ratować tę sytuację" – podsumowano.

Anglicy w poniedziałek zagrają ostatni mecz w Dywizji A Ligi Narodów i jednocześnie ostatni mecz przed ich występem w Katarze. Na Wembley zagrają z Niemcami. W fazie grupowej mundialu zagrają z Iranem, USA i Walią.