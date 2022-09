Upadek Anglików. Potężny. Spadają. Kompromitacja w Lidze Narodów

Anglicy trafili do wymagającej grupy Ligi Narodów, w której znajdowali się Węgrzy, Włosi i Niemcy. Kadra prowadzona przez Garetha Southgate'a rozpoczęła najgorzej, jak tylko mogła, bo przegrała 0:1 z Węgrami. Później wicemistrzowie Europy zremisowali 1:1 z Niemcami i 0:0 z Włochami, a największy cios pojawił się na Molineux Stadium w Wolverhampton, gdzie doznali klęski z Węgrami (0:4). Portal OptaJoe zauważył, że Anglicy stracili co najmniej cztery gole na swoim stadionie po raz pierwszy od marca 1928 roku i porażki 1:5 ze Szkocją. Rywalizacja z Włochami była "meczem o życie".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy ze świetnego piłkarza może być świetny restaurator? Odwiedziliśmy restaurację Arka Milika

Tragedia Anglii w Lidze Narodów. Spadają do dywizji B

Roberto Mancini zaskoczył ustawieniem podstawowej jedenastki na mecz z Anglią, decydując się na formację 3-5-2 z duetem napastników Gianluca Scamacca - Giacomo Raspadori. Obaj zawodnicy grali ze sobą w Sassuolo i się doskonale rozumieli, co było widoczne w liczbie tworzonych sytuacji oraz przy zakładaniu wysokiego pressingu. Włosi mieli wyraźną przewagę nad przeciwnikiem, a Anglicy grali zbyt zachowawczo. Mimo to Italia miała problemy z finalizacją akcji w ostatniej tercji boiska, a wicemistrzowie Europy powoli próbowali dochodzić do głosu. Z miernym skutkiem.

BBC wyliczyło, że Anglicy nie strzelili gola w pierwszej połowie piątego kolejnego meczu i to jest najgorszy wynik od 1985 roku. Podopieczni Garetha Southgate'a starali się szybko objąć prowadzenie, ale Włosi nie odpuszczali ani przez moment. Nagroda przyszła w 67. minucie, kiedy Leonardo Bonucci zagrał piłkę prostopadłą do Giacomo Raspadoriego. Napastnik Napoli wypracował sobie pozycję i pięknym strzałem sprzed szesnastu metrów pokonał bramkarza.

Anglicy starali się przełamać gospodarzy, ale dwa strzały Harry'ego Kane'a z ostrego kąta bez większych problemów obronił Gianluigi Donnarumma. Włosi utrzymali wynik (choć świetne okazje mieli Manolo Gabbiadini czy Federico Dimarco) i wygrali drugi mecz fazy grupowej, a poza tym wciąż mogą awansować do Final Four.

Wszystko rozstrzygnie się w bezpośrednim meczu z Węgrami, którzy pokonali 1:0 Niemców. Anglicy mają tylko dwa punkty po pięciu spotkaniach i muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, bowiem w czwartej edycji Ligi Narodów będą rywalizować w dywizji B.

Tabela grupy 3 Ligi Narodów (dywizja A):