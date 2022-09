Brazylia wygrywa, Brazylia się bawi. Raz, dwa i trzy

Poza spotkaniami Ligi Narodów, podczas obecnej przerwy reprezentacyjnej odbywają się także mecze towarzyskie. W jednym z nich zmierzyły się ze sobą Brazylia oraz Ghana. W afrykańskiej ekipie szansę na debiut miało dwóch zawodników, którzy niedawno zmienili reprezentację - Tariq Lamptey oraz Inaki Williams.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się stało z polskimi koszykarzami?! "Ponitka pił do Gortata" [Sport.pl LIVE]

Brazylia pokonała Ghanę. Świetny mecz Richarlisona

W pierwszej połowie kibice byli świadkami popisu w wykonaniu Brazylijczyków. Od początku meczu mieli wyraźną przewagę i przyniosło to skutki już w dziewiątej minucie, kiedy to piłkę do siatki wpakował Marquinhos. Brazylia nie zamierzała się zatrzymywać i z biegiem czasu coraz częściej atakowała bramkę rywala. W 28. minucie drużyna prowadzona przez Tite strzeliła kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Richarlison. Niedługo później ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie zespołu. Piłkarz Evertonu wraz z Neymarem, który zaliczył dwie asysty, szczególnie wyróżnili się w pierwszych 45 minutach. Ghana była wyraźnie słabsza i stać ją było jedynie na pojedyncze zrywy.

W drugiej połowie w afrykańskiej drużynie na boisku pojawił się wspomniany wyżej Inaki Williams. Po jego wejściu Ghana zaczęła prezentować się nieco lepiej. Częściej atakowała bramkę Allisona, a najwięcej akcji ofensywnych kreował właśnie piłkarz Athleticu Bilbao. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych skutków w postaci goli. Z czasem Brazylia odzyskała kontrolę nad spotkaniem, ale nie przełożyło się to na więcej bramek. Ostatecznie wynik meczu już się nie zmienił i Brazylia pokonała Ghanę 3:0. W kolejnym spotkaniu towarzyskim zmierzy się z Tunezją. To starcie zaplanowane jest na wtorek o 20:30. Ghana z kolei tego samego dnia o 20:00 zagra z Nikaraguą.

Brazylia - Ghana 3:0

Strzelcy: Marquinhos 9', Richarlison 28', 40'

Oto UEFA pod rządami Ceferina. Mocne oskarżenia byłych pracowników

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Cristiano Ronaldo oficjalnie oskarżony przez FA