Kevin De Bruyne znudzony. Mówi wprost. Narzeka na mecze z Walią

W czwartek odbyły się kolejne mecze Ligi Narodów. Reprezentacja Belgii zmierzyła się z Walią. Drużyna Roberto Martineza miała niewielkie problemy w tym spotkaniu, ale ostatecznie wygrała 2:1. Na listę strzelców po belgijskiej stronie wpisali się Kevin De Bruyne oraz Michy Batshuayi. Walijczycy odpowiedzieli trafieniem Kieffera Moore'a.

Kevin De Bruyne narzeka na mecze z Walią

Przed tym spotkaniem głos zabrał zdobywca jednej z bramek Kevin De Bruyne. Pomocnik Manchesteru City narzekał na zbyt dużą liczbę meczów przeciwko Walii. - Wydaje mi się, że połowę meczów w mojej międzynarodowej karierze zagrałem przeciwko Walii. Nie wiem, dlaczego tak jest. To trochę nudne. Myślę, że grałem z nimi już ze 12 razy. Gramy z tą drużyną od wielu lat - powiedział Belg na przedmeczowej konferencji prasowej.

De Bruyne nieco przesadził z liczbą meczów, jakie rozegrał przeciwko Walijczykom, ale należy zaznaczyć, że za bardzo się nie pomylił. W ostatnich latach Belgowie faktycznie regularnie mierzą się z tym zespołem. Od 2013 roku obie drużyny rozegrały ze sobą dziewięć spotkań. Rywalizowały kolejno w eliminacjach do mistrzostw świata 2014, eliminacjach do mistrzostw Europy 2016, na mistrzostwach Europy 2016, w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 oraz w obecnej edycji Ligi Narodów.

Dzięki zwycięstwu nad Walią, reprezentacja Belgii umocniła się na drugiej pozycji w grupie. Po pięciu meczach ma 10 punktów na koncie. Do liderującej Holandii traci trzy punkty i zmierzy się z nią już w najbliższą niedzielę o 20:45. W drugim czwartkowym meczu tej grupy, Polska przegrała 0:2 z Holandią. Na listę strzelców wpisali się Cody Gakpo i Steven Bergwijn.

