Sukces 82. drużyny w rankingu FIFA. Wygrali. Mają awans w Lidze Narodów

Tegoroczna edycja Ligi Narodów zmierza w decydującą fazę. Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się ostatnia kolejka rozgrywek grupowych, ale część zespołów jest już pewna awansu do Final Four czy awansu do wyższej dywizji. Jedną z takich drużyn jest Kazachstan, który wygrał 2:1 z Białorusią i jest pewny gry w dywizji C na kolejkę przed końcem rozgrywek. Po piątkowych spotkaniach do tego grona dołączyła Gruzja.

Gruzja notuje drugi awans w historii Ligi Narodów. Kwaracchelia wprowadził kadrę do dywizji B

Pierwsza połowa spotkania pomiędzy Gruzją a Macedonią Północną była dosyć wyrównana i oba zespoły miały swoje okazje do strzelenia bramki. Zdecydowanie więcej sytuacji tworzyli Macedończycy, ale pierwszego gola w meczu strzelili Gruzini. Chwicza Kwaracchelia dośrodkował piłkę ze skrzydła w pole karne, a Bojan Miovski, starając się skutecznie interweniować, wbił ją do własnej bramki. Inicjatywa od początku drugiej połowy też była po stronie Macedonii Północnej, która starała się grać atakiem pozycyjnym.

Gruzja zadała drugi cios w 64. minucie, po tym jak na bramkę rywali w kontrataku ruszył Budu Zivzivadze z Chwiczą Kwaracchelią. Napastnik Fehervaru wykorzystał złe ustawienie rywali i podał piłkarzowi Napoli niemal na pustą bramkę. Sam Zivzivadze mógł pokonać bramkarza Macedonii siedem minut później, ale po akcji indywidualnej wyraźnie przestrzelił, nie korzystając m.in. z potknięcia bramkarza w polu karnym. Dobrze w bramce Gruzji spisywał się Giorgi Mamardashvili i to dzięki jego dobrej postawie Gruzja wygrała czwarty mecz w tej edycji Ligi Narodów.

Tabela grupy 4 (Dywizja C Ligi Narodów):

1. Gruzja - 5 meczów, 13 punktów, bilans bramek 14:2,

2. Macedonia Północna - 5 meczów, 7 punktów, bilans bramek 7:6,

3. Bułgaria - 4 mecze, 3 punkty, bilans bramek 4:7*,

4. Gibraltar - 4 mecze, 1 punkt, bilans bramek 1:11*,

* - Bułgaria zagra mecz z Gibraltarem w piątek 23 września o godz. 20:45

Ta wygrana Gruzinów sprawiła, że kadra prowadzona przez Willy'ego Sagnola jest już pewna awansu do dywizji B Ligi Narodów na kolejkę przed końcem rozgrywek. Gruzja zagra w ostatniej kolejce z Gibraltarem (26 września, godz. 20:45), który będzie walczył z Bułgarią o utrzymanie w dywizji C.