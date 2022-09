Mieli grać w Pucharze Rosji, a są na liście do wojska. Trener: "To jakieś szaleństwo"

W środę prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił „częściową mobilizację". W obliczu napaści na Ukrainę powołał do wojska wszystkich mężczyzn zdolnych do służby, nawet tych, którzy z wojskiem nie mieli wcześniej do czynienia. Wśród 300 tys. osób, których objął pobór znaleźli się również piłkarze. Pół-amatorski klub StawropolAgroSojuz grający na 5 poziomie rozgrywkowym ma w składzie kilku piłkarzy, którzy znaleźli się na liście poborowej, a za kilkanaście dni czeka ich mecz pierwszoligowym Neftekhimik.

Rosjanie powołują do wojska. Drużyna piłkarska ma problem

Po wyeliminowaniu trzech drużyn grających o dwa poziomy wyżej we wstępnych rundach Pucharu Rosji (Essentuki, Legion i Spartak-Nalczyk) ekipa Stawropola przebojem wdarła się do 1/32. Mecz z prestiżowym rywalem stoi jednak pod znakiem zapytania.

- To szaleństwo. Nie wiem, jak to będzie - wyznaje Eidelnant. - Mamy grać 4 października. Jak mamy się przygotowywać do tego spotkania? Dzisiaj tego nie widzę. Jeśli moich chłopców zabiorą… - podkreśla.

- Czy mamy kogoś w drużynie z wojskowym doświadczeniem? Tak, jest kilku chłopaków - mówi trener. - Jeden boczny obrońca, który rozegrał cały mecz w poprzedniej rundzie Pucharu jest związany kontraktem. On w pierwszej kolejności otrzymał zawiadomienie. W wojsku służyli również inni - Tigiev, Rymar, Zarochenchev, który strzela gole w każdym meczu. Wszyscy służyli i oni zostanę przede wszystkim zabrani.

Rosyjskie media donoszą również, że do wojska otrzymali wezwania niektórzy pracownicy rosyjskiego związku sportowego (RFS). "Mowa tu nie o sztabie trenerskim, ale masażyście, prawniku i administratorze drużyn narodowych", czytamy na portalu OSN Media.