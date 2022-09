Thierry Henry poprowadzi reprezentację. Ale tylko w jednym meczu

Polacy w piątym spotkaniu Ligi Narodów po raz drugi mierzyli się z Holandią, tym razem na PGE Narodowym. Poprzedni mecz w Rotterdamie zakończył się remisem 2:2, jednak w czwartek obraz na boisku był znacznie inny. Zawodnicy Czesława Michniewicza zaprezentowali się z bardzo słabej strony i przegrali 0:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Henry poprowadzi Belgię w meczu z Holandią. Jest decyzja belgijskiego związku

W drugim spotkaniu grupy 4 Belgowie mierzyli się z zamykającą tabelę Walią. Brązowi medaliści mistrzostw świata z 2018 roku wynik ustawili już w pierwszej połowie, strzelając dwie bramki. Pierwsze trafienie już w 10. minucie zaliczył Kevin de Bruyne, a kolejne w 37. minucie dołożył Michy Batshuayi. Choć na początku drugiej połowy Kieffer Moore strzelił bramkę dla Walii, spotkanie zakończyło się zwycięstwem Belgów 2:1.

Brat Paula Pogby ujawnia kolejne fakty. "Wszyscy poznają prawdę o tobie"

W ostatnim meczu grupy 4 Belgia zmierzy się z Holandią w Amsterdamie. Na ławce trenerskiej przyjezdnych zabraknie jednak selekcjonera Roberto Martineza. Hiszpan w doliczonym czasie spotkania z Walią otrzymał czerwoną kartkę za opóźnianie gry. Okoliczności były kuriozalne, bowiem trener nie chciał oddać piłki zawodnikowi rywali.

Hiszpan decyzję sędziego skomentował w następujący sposób. - Nie rozumiem tej czerwonej kartki, tylko wziąłem piłkę. To było co najwyżej na żółtą. Zobaczymy, czy będziemy mogli się odwołać. Przyznaję, że byłem trochę zaskoczony, iż zostałem wykluczony z kolejnego meczu za coś takiego - stwierdził.

Tym samym w starciu z Holendrami reprezentację Belgii poprowadzi asystent Martineza, Thierry Henry. - Thierry Henry zastąpi w spotkaniu z Holandią zawieszonego selekcjonera Roberto Martineza - poinformował w oświadczeniu Belgijski Związek Piłki Nożnej.

Goran Pandev powiedział "basta". Legenda, która przecierała szlaki

Legendarny francuski piłkarz przygodę z reprezentacją Belgii rozpoczął w 2016 roku. Henry był częścią sztabu Martineza podczas mundialu w 2018 roku, kiedy drużyna sięgała po brąz. W tym samym roku były napastnik objął posadę trenera AS Monaco. Po nieudanym sezonie zasiadł na ławce trenerskiej Montreal Impact, by w 2021 roku powrócić do pracy z belgijską kadrą.

Ostatnie mecze grupy 4 odbędą się w niedzielę 25 września. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Walijczykami, a Holandia podejmie Belgię w Amsterdamie. Oba pojedynki rozpoczną się o godzinie 20:45.