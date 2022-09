Oto UEFA pod rządami Ceferina. Mocne oskarżenia. "To dlatego odszedłem"

"The Guardian" opublikował tekst, w którym przytoczono wypowiedzi byłych pracowników UEFA. Cześć z nich odeszła na emeryturę, a część zwolniła się, widząc w jakim kierunku zmierza organizacja. Ich zdaniem wszystkie ważniejsze stanowiska w federacji zostały opanowane przez znajomych i byłych współpracowników Aleksandra Ceferina, a kumoterstwo niszczy ją od środka.

Finał Ligi Mistrzów obnażył bałagan w UEFA

Punktem wyjścia był ostatni finał Ligi Mistrzów, który ujawnił całkowitą dezorganizację i bałagan, jaki panuje w Europejskiej Unii Piłkarskiej. Odpowiedzialność za zamieszki pod Stade de France i problemy z wejściem na stadion przez fanów Liverpoolu przerzucono na samych kibiców. "The Guardian" zauważa jednak, że był to pierwszy tak wielki mecz, od kiedy za bezpieczeństwo odpowiada Zeljko Pavlica. Został on szefem bezpieczeństwa i ochrony UEFA bez żadnego procesu rekrutacyjnego, a jedynie dzięki znajomości z prezesem Ceferinem.

Wcześniej Pavlica odpowiadał za zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i pełnił rolę ochroniarza prezydenta Jugosławii, a następnie Słowenii, Janeza Drnovska, a następnie Aleksandra Ceferina, gdy ten został prezesem słoweńskiego związku piłki nożnej. Ceferina i Pavilcę łączyła także osobista przyjaźń.

Innym przykładem kumoterstwa było zatrudnienie Luki Zajca na stanowisko szefa biura prezydenta w siedzibie UEFA nad Jeziorem Genewskim. Zajc pracował wcześniej w kancelarii prawnej Ceferina i zajmował się sprawami kryminalnymi. Dla innych pracowników stało się jasne, że Ceferin szukał wiernego sojusznika, a nie sprawnego administratora.

Przez kumoterstwo musiałem odejść - mocne słowa byłego pracownika UEFA

Jeden z byłych pracowników UEFA Brytyjczyk Alex Phillips szybko pożegnał się ze stanowiskiem, widząc, co dzieje pod rządami Słoweńca. - Federację coraz bardziej niszczyło kumoterstwo i to był jeden z powodów, dla których odszedłem. Wszystko zaszło w złym kierunku - powiedział wprost.

Wśród ludzi zaangażowanych w europejską piłkę nożną panuje przekonanie, że administracja UEFA składa się z nieproporcjonalnej liczby osób ze Słowenii i Bałkanów. Dostawali oni pracę często bez procesu rekrutacji otwartego dla chętnych z całej Europy. Przykładem jest chociażby Ales Zavrl, obecnie szef licencjonowania klubów czy Ilija Kitić - szef programu UEFA Grow.