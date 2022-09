Brat Paula Pogby ujawnia kolejne fakty. "Wszyscy poznają prawdę o tobie"

Konflikt między Paulem Pogbą, a jego bratem Mathiasem wchodzi w kolejny etap. Starszy z braci został kilka dni temu zatrzymany i przebywa w areszcie, gdzie czeka na decyzję sądu dotyczącą zwolnienia za kaucją. Jest jednym z czterech podejrzanych w sprawie próby wyłudzenia 13 milionów euro od młodszego z braci. W ostatnich dniach wyciekły także zeznania gwiazdy Juventusu.

"Wszyscy poznają prawdę o tobie". Mathias Pogba uderza w Paula Pogbę

32-latek w serii kilkunastu wpisów na Twitterze informuje o "długo wyczekiwanych rewelacjach" dotyczących jego brata. Dalej utrzymuje, że jest niewinny i zamierza walczyć o to w sądzie. Zapewnia, że "maski spadną" i wszyscy zobaczę Paula Pogbę, jako "wielkiego hipokrytę i przebiegłego manipulatora".

- To co mam do przedstawienia, nie ogranicza się tylko do Mbappe. Bycie sławnym niekoniecznie oznacza bycie dobrym człowiekiem. Nikt nie jest ponad prawem - podkreśla Mathias Pogba. Jego zdaniem matka obu braci obstaje za Paulem, ponieważ "została do tego zmuszona". Podkreśla, że ich najbliższa rodzina i bliscy są w niebezpieczeństwie z powodu działań zawodnika Juventusu - Nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie zdradził swoich bliskich i porzucił nas, nie mówiąc o tym nikomu.

- Musiałem zacząć mu wypominać jego zachowanie, zanim raczył zaopiekować się naszą matką. Oczywiście, nie zapewnił jej żadnej ochrony, a sam schował się w swojej willi z armią ochroniarzy. A i tego nie zrobił za nic, bo w zamian za opiekę, matka ma trzymać jego stronę - tak brzmią kolejne rewelacje Mathiasa Pogby.

Powraca sprawa Mbappe i szaman Paula Pogby

Starszy z braci przywołuje kolejne wątki, jakoby jego brat korzystał z usług szamana, który miał rzucić klątwę na Kyliana Mbappe. 32-latek twierdzi, że miało to miejsce w 2019 roku przy okazji spotkania Manchesteru United z PSG w Lidze Mistrzów.

- Mój brat w ostatnich latach stał się wyznawcą szamanizmu. Ten szaman kilkakrotnie rzucał klątwy na różnych zawodników, w tym na wspaniałego Kyliana Mbappe. Robił to z zazdrości, albo żeby wygrać mecz. Paul kilkakrotnie starał się zbliżyć do Mbappe, udając jego przyjaciela. Można ich było często zobaczyć razem - twierdzi Mathias Pogba. Jego zdaniem miało niemalże dojść do tego, że gwiazda PSG miała uzależnić swoje pozostanie w Paryżu od przyjścia byłego zawodnika Manchesteru United. 32-latek dodaje na koniec szokująco, że sam szaman miał przerwać "rzucanie klątwy na Mbappe w obawie przed zrujnowaniem mu kariery".

Cała sprawa bez wątpienia będzie miała swoje kolejne odsłony. Jakby Paulowi Pogbie tego było mało, to Francuz jeszcze dochodzi do siebie po kontuzji kolana i ściga się z czasem, żeby wrócić do gry w Juventusie i mieć szanse na wyjazd do Kataru na mistrzostwa świata.