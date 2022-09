Goran Pandev powiedział "basta". Legenda, która przecierała szlaki

Najbardziej utytułowany piłkarz w historii Macedonii zawiesił buty na kołku. Po 22 latach gry, Goran Pandev udaje się na zasłużoną emeryturę. W klubowym futbolu wdrapał się na sam szczyt, złotymi zgłoskami zapisał się też w historii macedońskiej piłki reprezentacyjnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Pandev ogłosił zakończenie kariery. "To nierealne"

W rundzie wiosennej poprzedniego sezon Goran Pandev występował w drugoligowej Parmie. W klubie tym rozegrał 11 spotkań i zdobył jedną bramkę. Od lipca pozostawał bezrobotny i jak się okazuje, nie będzie go szukał kolejnego pracodawcy. 39-latek podjął decyzję o zakończeniu kariery.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Patrzę wstecz i wydaje mi się to nierealne... To była niesamowita podróż. Tak wiele emocji, wszystkie zabieram ze sobą i dzielę je z tymi wszystkimi, którzy towarzyszyli mi na mojej drodze. Wspaniały rozdział dobiega końca... Zabieram ze sobą bagaż pełen wspaniałych emocji. Cieszę się, że mogłem je z wami dzielić. Ściskam, Goran - napisał na Instagramie. Były już piłkarz podziękował także swojej rodzinie, byłym i obecnym trenerom oraz dyrektorom, a także wszystkim innym, którzy przekazali mu pasję do futbolu.

Pandev to pionier w macedońskiej piłce. Pokonał nieprzetarte szlaki

Goran Pandev to pierwszy macedoński zawodnik, który wspiął się na piłkarski szczyt. W wieku zaledwie 18 lat trafił z rodzimego FK Belasica do Interu, stając się dopiero drugim w historii Macedończykiem w Serie A. Piłkarzem klubu z Mediolanu był przez dwa lata, lecz cały ten okres spędził na wypożyczeniach.

Latem 2004 roku przeszedł do Lazio, gdzie spędził pięć sezonów. Z klubem rozstawał się jednak w nieprzyjemnej atmosferze, przez kolejne pół roku toczył bowiem spór prawny z prezesem Claudio Lotito. Ostatecznie w grudniu 2009 jego kontrakt został rozwiązany, a niedługo później wrócił do Interu. Trafił tam w idealnym momencie, bowiem kilka miesięcy później mógł cieszyć się z historycznego trypletu. Dzięki temu stał się też pierwszym (i jedynym do dziś) macedońskim graczem, który zwyciężył w Lidze Mistrzów.

Po ponownym opuszczeniu Interu, Macedończyk grał we Napoli, Galatasaray i Genoi. Od stycznia 2022 był piłkarzem Parmy, z którą rozstał się po zakończeniu sezonu. Jak się okazało, był to ostatni klub w jego bogatej karierze.

Poza trypletem z Interem, Pandev zdobył w kilka innych trofeów. Co ciekawe, aż cztery razy z rzędu wygrał Puchar Włoch. W sezonach od 2008/09 do 2011/12 święcił triumfy kolejno z Lazio, Interem (dwa) oraz Napoli. W dorobku ma też klubowe mistrzostwo świata i Superpuchar Włoch (oba zdobyte w Interze) oraz mistrzostwo i Puchar Turcji (w Galatasaray). Pięć razy wybierano go też Piłkarzem Roku w ojczyźnie.

39-latek to także legenda reprezentacji Macedonii. Jest rekordzistą zarówno pod względem występów (122), jak i strzelonych goli (38) w kadrze. Za jego czasów drużyna narodowa wywalczyła pierwszy w historii awans na międzynarodowy turniej, jakim było EURO 2020. Nie powinno również dziwić, że Pandev jest pierwszym w historii Macedończykiem, który zdobył bramkę na dużej imprezie. Stało się to w 28. minucie meczu z Austrią na wspominanym EURO.