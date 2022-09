Burza po słowach Twarowskiego ws. reprezentacji Polski. "Układy, układziki, kolesiostwo"

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Holandią w meczu przedostatniej kolejki Ligi Narodów. Biało-Czerwoni do końca będą walczyć o utrzymanie w dywizji A. Spotkanie wywołało sporą dyskusję w mediach społecznościowych odnośnie stanu polskiej piłki. Andrzej Twarowski zasugerował "układy i układziki".

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepsze podsumowanie reprezentacji Polski. "Wciąż nie dowierzam"

Polska przegrała z Holandią. Andrzej Twarowski szokuje. "Na czymś takim nic nie wyrośnie"

Wszystko zaczęło się od dość wymownego wpisu na Twitterze dziennikarza Canal+Sport, Tomasza Ćwiąkały, który krótko i dosadnie skomentował poczynania reprezentantów Polski. "Karykaturalny mecz. Odechciewa się" - napisał.

Ćwiąkała nie musiał długo czekać na odpowiedź. Jego redakcyjny kolega Andrzej Twarowski wyrzucił kilka ostrych słów o piłce w naszym kraju. "Większość rzeczy związanych z polską piłką jest zgniłych. Układy, układziki, kolesiostwo. I to na każdym poziomie. Na czymś takim nic nie wyrośnie" - czytamy.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie. Problemy Michniewicza przed Walią

Jeden z kibiców poprosił Twarowskiego o rozwinięcie myśli. Ten uzupełnił. "Przecież widać kto kogo rozgrywa, z kim trzyma, kto kogo chroni, kto powołuje, kto odwołuje, kto się kompromituje i dalej funkcjonuje jak gdyby nigdy nic. To jest ogólnie ohydne, ale pewnie też niespecjalnie się to różni od innych sfer życia. Taki mamy klimat".

Komentarz dziennikarza spotkał się zarówno ze zwolennikami, jak i przeciwnikami opinii. Michał Sargol z "Czasu Chojnic" napisał: "Wprost przeciwnie do boiska gdzie nie widać, kto NIE rozgrywa i kto NIE chroni". Z kolei jeden z internautów odparł: "Rozumiem Panie Andrzeju, że odnosi się to też do grupy zaprzyjaźnionych z trenerem mejwenów, bo dziennikarzami już dawno nie są? W ramach układu koleżeńskiego skrytykują paru piłkarzy, a nie tego co nich wybrał i ustawił, bo to Czesio swój ...paru, bo nie tych, co relacja potrzebna".

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Szczęsnego po brutalnym ataku Holendra