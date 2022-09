Pique na wylocie z Barcelony. Znaleźli sposób, jak na nim zaoszczędzić

Gerrard Pique ostatnich miesięcy zdecydowanie nie może uznać za udane. Jeśli chodzi o życie prywatne, rozstał się ze słynną piosenkarką Shakirą, a w przypadku sportowej kariery, obecny sezon jest jego najgorszym momentem w FC Barcelonie. 35-latek pomimo tego, że w rozgrywkach 2021/2022 spisywał się dobrze, choć miał problemy ze zdrowiem, tak teraz w wyniku konkurencji na pozycji środkowego obrońcy Xavi postanowił posadzić go na ławce rezerwowych.

Słabsza dyspozycja Gerrarda Pique może niepokoić, lecz patrząc na aspekt czysto finansowy to to, że piłkarz gra coraz mniej, może Barcelonie się bardzo opłacić. Jak podaje "ABC" ekipa ze Spotify Camp Nou ma możliwość zaoszczędzenia na kontrakcie 35-latka, który jeśli nie rozegra 35 procent możliwych meczów, to "Duma Katalonii" będzie mogła rozwiązać jego kontrakt na rok przed czasem, dzięki czemu zaoszczędziłaby 30 milionów euro. Tę sytuację można porównać do tego, co Atletico Madryt próbuje zrobić z Griezmannem. Francuz jak ustaliła hiszpańska prasa, ma zapis w umowie mówiący o tym, że jeśli rozegra odpowiednią liczbę minut w tym sezonie, to będzie musiał zostać wykupiony przez klub z Wanda Metropolitano od FC Barcelony. Trener Simeone wpuszcza jednak mistrza świata na boisko zazwyczaj po sześćdziesiątej minucie, tym samym chce uniknąć opisanej w kontrakcie opcji.

Gerrard Pique w tym sezonie rozegrał łącznie dwa spotkania. Jedno w piątej kolejce La Liga przeciwko Cadiz oraz jedno w Lidze Mistrzów z Viktorią Pilzno. Hiszpan jest na 20 miejscu pod względem rozegranych minut u Xaviego.

