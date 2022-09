Trener Anglików ryzykuje posadę dla jednego piłkarza. Jasna deklaracja

Harry Maguire był bardzo ważną postacią reprezentacji Anglii podczas ubiegłorocznego Euro 2020. Poza dwoma pierwszymi grupowymi spotkaniami z Chorwacją i Szkocją obrońca wystąpił we wszystkich pozostałych pięciu meczach w pełnym wymiarze. Wykorzystał też rzut karny w serii jedenastek w finale z Włochami, co jednak nie dało Anglikom sukcesu.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Natomiast w obecnym sezonie Maguire nie jest pewną postacią w Manchesterze United. Rozegrał po 90 minut w dwóch pierwszych spotkaniach Premier League. Oba zakończyły się przegraną jego drużyny - 1:2 z Brighton i 0:4 z Brentfordem. Po tym Erik ten Hag zaczął sadzać go na ławce rezerwowych. Wówczas gra zespołu z Old Trafford zaczęła wyglądać znacznie lepiej.

Bunt w Hiszpanii. 15 zawodniczek grozi, że to koniec

Manchester, od wstydliwej przegranej z Brentfordem, przegrał tylko jeden mecz - 0:1 z Realem Sociedad w Lidze Europy, a Maguire... rozegrał w nim 90 minut. Poza tym Anglik trzykrotnie nie podnosił się z ławki lub wchodził na końcówki. Każde z tych spotkań kończyło się wygraną ekipy z Manchesteru. - Oczywiście, jego sytuacja nie jest teraz idealna. Od przerwy na mundial dzieli nas zaledwie kilka tygodni, więc każde 90 minut na boisku jest dla zawodników dużą korzyścią - skomentował sytuację Gareth Southgate, selekcjoner reprezentacji Anglii.

Ale prawda jest taka, że fatalna dyspozycja Anglika ciągnie się za nim od kilku miesięcy. Pod koniec ubiegłego sezonu zanotował tragiczny występ w starciu z Liverpoolem, o czym media pisały przez długi czas. Co więcej, Maguire prowadził w klasyfikacji piłkarzy, którzy popełnili najwięcej błędów prowadzących do zdobycia gola przez rywali.

Maguire na przegranej pozycji? Southgate z anielską cierpliwością

Wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach nie robi wrażenia na selekcjonerze Anglików. Southgate stwierdził, że nie zamierza rezygnować z obrońcy Manchester United. - Kolejne 7-8 tygodni w takiej sytuacji zaczyna być problemem. Ale dla nas jest ważnym graczem i istotne jest, aby wspierać naszych kluczowych zawodników. Bez względu na to, jaką mam reputację, będę na niego stawiał - dodał selekcjoner, dając sygnał, że jest gotowy zaryzykować dla Maguire'a aktualną posadę.

Dudek pod wrażeniem reprezentanta Polski. "Bardzo szybko się przystosował"

Reprezentacja Anglii jest o krok od spadku do Dywizji B Ligi Narodów. Po czterech kolejkach ma zaledwie dwa punkty i jeśli w piątkowy wieczór przegra z Włochami, nie będzie mieć już nawet matematycznych szans na utrzymanie się w elicie.