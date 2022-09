Od dwóch dekad nie było tak młodej Barcelony, a przecież Lewandowski zawyża

FC Barcelona przez lata słynęła z bardzo skutecznego szkolenia młodzieży. Z klubowej szkółki La Masia wyszło wielu utalentowanych zawodników, do których zalicza się także Xavi. Od kiedy został on trener katalońskiego klubu, sam chętnie daje szansę gry młodym graczom. Dzięki temu średnia wieku obecnego składu Barcelony spadła do niespotykanego od lat poziomu.

Młodość siłą FC Barcelony. Najmłodszy zespół od ponad 20 lat

O sile obecnej Barcelony w dużej mierze stanowią młodzi zawodnicy (m.in. Pedri, Gavi, Alejandro Balde), co przekłada się na bardzo niską średnią wieku zespołu w rozgrywkach La Ligi. W tym sezonie jest ona na poziomie 25 lat i 169 dni (liczą się wyłącznie ci, którzy byli na murawie). To najniższy wynik od sezonu 2001/02, gdy zbierane są tego typu statystyki.

Poprzedni przypadek, gdy średnia wieku składu Barcelony w meczach ligowych wyniosła poniżej 26 lat, to sezon 2004/05 (25 lat i 285 dni). Wówczas o sile drużyny stanowili tacy gracze jak Carles Puyol, Samuel Eto'o, Xavi czy Ronaldinho, a każdy z nich był jeszcze na wczesnym etapie kariery. Wtedy debiut w La Lidze zaliczył także młodziutki Leo Messi.

Jeszcze niższa średnia wieku była w sezonie 2001/02, gdy wynosiła 25 lat i 276 dni. Na przeciwległym biegunie jest drużyna z sezonu 2015/16. Wtedy w LaLidze średnia wieku składu Barcelony jedyny raz przekroczyła 28. rok życia i wyniosła dokładnie 28 lat oraz 60 dni.

Jeśli patrzeć tylko na wyjściowe jedenastki, to najmłodszy od 2005 skład Barcelony oglądaliśmy w sierpniowym meczu z Realem Sociedad. Wtedy średnia wieku wyniosła 24 lata i 45 dni. A w ostatnim spotkaniu z Elche Katalończycy kończyli spotkanie z jedenastką ze średnią wieku na poziomie 23 lat i 88 dni. Najstarszym graczem był wówczas bramkarz Marc-Andre ter Stegen (30 lat i 140 dni).

Robert Lewandowski weteranem w Barcelonie. Trzeci najstarszy w zespole

W tak młodym towarzystwie wiekiem wyróżnia się Robert Lewandowski. Polski napastnik, który nieco ponad miesiąc temu świętował 34. urodziny, jest prawie najstarszym graczem w kadrze Barcelony. Bardziej wiekowi są tylko Gerard Pique (rocznik 1987) oraz Sergio Busquets (1988, starszy od Lewandowskiego o nieco ponad miesiąc).

Na tę chwilę w Barcelonie jest siedmiu piłkarzy z rocznika 1992 lub starszych. Poza Pique, Busquetsem, Lewandowskim i ter Stegenem są to Jordi Alba (1989), Marcos Alonso (1990) oraz Sergi Roberto (1992).