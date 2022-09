Polski piłkarz w lidze walijskiej. "Mogło mnie już nie być". Milimetry dzieliły go od śmierci

Reprezentacja Polski całkowicie zawiodła na Stadionie Narodowym i przegrała 0:2 z Holandią. Porażka znacząco skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów. By utrzymać się w dywizji A, drużyna Michniewicza musi co najmniej zremisować w ostatnim spotkaniu tegorocznych rozgrywek. Jej rywalem będzie Walia. Przeciwnika Polaków najlepiej zna Adrian Cieślewicz.

Cieślewicz zdradził kulisy tragicznego zderzenia z przeciwnikiem. Milimetry dzieliły go od śmierci

31-latek od ponad dekady mieszka w walijskim Wrexham. Z kolei od 2014 roku występuje w barwach The New Saints. Co więcej, odnosi w nim spore sukcesy. Napastnik wywalczył już kilkanaście trofeów, w tym sześć mistrzostw kraju. Jednak kilka lat temu jego kariera zawisła na włosku. W 2016 roku w trakcie meczu z Llandudno FC piłkarz doznał poważnej kontuzji głowy. Dopiero po wielu latach Cieślewicz zdecydował się opowiedzieć o tragicznych kulisach tego wydarzenia.

- Na pełnej szybkości zderzyłem się głowami z przeciwnikiem. Tak naprawdę wygrałem walkę o tę piłkę, on się troszeczkę spóźnił. Trafiliśmy do szpitala - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Cieślewicz przyznał, iż na początku wydawało się, że uraz nie jest poważny. Jednak szczegółowe badania wykazały, że cudem uniknął śmierci.

- Chcieli przetransportować mnie do Liverpoolu i tam operować. Chodziło o to, żeby tę czaszkę tak jakby wybić, bo podczas zderzenia bardzo się wgięła. Pojawiło się jednak niebezpieczeństwo, że dojdzie do wielu komplikacji, z utratą oka na czele. Ostatecznie do operacji nie doszło. Ze szpitala wyszedłem po pięciu dniach. Musiałem się oszczędzać, żeby nie doszło do wylewu - kontynuował.

Cieślewicz wyjawił, że jedynie milimetry dzieliły go od śmierci. - Gdyby czaszka wgięła się jeszcze bardziej, doszłoby do paraliżu i utraty mowy. W najgorszym wypadku już by mnie tu nie było. Pierwotnie miałem po prostu dziurę na środku głowy. Chyba 22 kości zostało złamanych. Dlatego chcieli mnie operować. Powiedzieli jednak, że jak to tak zostawią, to samo się zagoi. Modelem już nie będę, ale na szczęście dalej mogę grać w piłkę - zażartował Polak. Kolejny taki uraz może zakończyć się jego śmiercią. Jednak piłkarz nie ma zamiaru rezygnować z rywalizacji na boisku.

"Oranje panem i mistrzem" - Holendrzy bezwzględni dla Polaków

Cieślewicz jest także ogromnym fanem reprezentacji Polski. Napastnik wyznał, że w ostatnim spotkaniu Ligi Narodów będzie kibicował biało-czerwonym, mimo że w ten sposób może narazić się żonie - kobieta jest Walijką. Mecz 6. kolejki LN odbędzie się w niedzielę 25 września o godzinie 20:45.