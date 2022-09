Gonzalo Higuain ze wstrząsającymi słowami. "Przez 15 lat spuszczałem głowę"

Gonzalo Higuain spotkał się z ostrą krytyką zwłaszcza w swoim kraju. Kiedy był reprezentantem Argentyny, jego drużyna narodowa przegrała trzy kolejne finały wielkich imprez w latach 2014-2016 - mundialu w Brazylii i dwóch edycji Copa America. Napastnik zrezygnował z występów w kadrze w 2018 roku i jak sam przyznał, w jego ojczyźnie odebrano tę decyzję z ironiczną satysfakcją.

Higuain chce walczyć z obraźliwymi komentarzami: "Dlaczego nie mamy prawa zareagować?"

Teraz Higuain powiedział "dość". Były napastnik Realu, Juventusu i Napoli kończy z nadstawianiem drugiego policzka i chce uświadomić ludziom, jak fatalne skutki może wywołać nadmierna krytyka. - Musimy być bardziej świadomi szkód, jakie mogą wyrządzić obelgi, ponieważ czasami są one nieodwracalne, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy - powiedział w wywiadzie dla ESPN.

Argentyńczyk nie zamierza dłużej nie reagować na hejt, który go spotyka. - W obliczu obelg schylałem głowę przez 15 lat osobiście nigdy na nie odpowiedziałem. Teraz przychodzi moment, w którym nie będę już dłużej tego tolerował i chodził ze spuszczoną głową - zapowiedział Higuain. - Dlaczego nie mamy prawa zareagować? Niektórzy zarabiają więcej pieniędzy, inni mniej, ale wszyscy zasługujemy na szacunek - dodał.

Higuain: "Coś, co odbiera życie, zostało znormalizowane"

Higuain przyznał też, że jego kondycja psychiczna poprawiła się po narodzinach córki, a złośliwe komentarze pod jego adresem pojawiały się wtedy rzadziej. - Ludzie nie zdają sobie sprawy, że nie dość, że przytrafiły mi się trzy niepowodzenia z Argentyną, to wtedy umierała moja mama, a dodatkowo byłem narażony na mnóstwo obelg - skarżył się piłkarz.

Zawodnik Interu Miami wyraził także niechęć do pojawiających się w internecie memów. - To, co mnie denerwuje w memach, to to, że uległy normalizacji i jest to coś powszechnego, jak chodzenie do supermarketu. A powodują one nieodwracalne szkody. Coś, co odbiera życie zostało znormalizowane - zakończył Gonzalo Higuain.