Burza o tęczową opaskę. Jeden kraj odmówił noszenia jej na MŚ 2022

Harry Kane, kapitan reprezentacji Anglii, zdecydował, że będzie nosić opaskę w tęczowych barwach podczas mistrzostw świata w Katarze, w ramach promocji fundacji One Love. - Jestem zaszczycony, że mogę wspierać tę ważną kampanię. Jako kapitanowie możemy rywalizować ze sobą na boisku, ale musimy stać razem przeciwko jakiejkolwiek formie dyskryminacji - mówił napastnik Tottenhamu. Poza Kane'em i reprezentacją Anglii akcję "One Love" wspierają Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Szwajcarzy, Walijczycy, Belgowie oraz Duńczycy.

Serbowie nie będą wspierać LGBTQ. Dusan Tadić odmówił noszenia opaski w barwach tęczy

Serbski "Sportal" poinformował, że Dusan Tadić odmówił noszenia opaski kapitańskiej w tęczowych barwach. Pomocnik Ajaksu Amsterdam nie zdradził powodów swojej decyzji i nie odnosił się do niej w mediach społecznościowych. To nie jest jednak jedyny przypadek, w którym Tadić postępuje inaczej od większości. Serb zagrał w meczu Ajaksu z RKC Waalwijk (3:2) w marcu tego roku i nie potępił ataku Rosji na Ukrainę. "Co za dzieciak" - pisze jeden z internautów na Twitterze.

Poza reprezentacją Serbii weto ws. noszenia opaski kapitańskiej w tęczowych barwach pojawiło się ze strony Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji oraz Polski. "Jeśli chodzi o Polskę, Lewandowski będzie nosił kapitańską opaskę w barwach ukraińskiej flagi" - pisał "Sportal". Portal WP SportoweFakty wyjaśnił już, że przyjęcie niebiesko-żółtej opaski przez Roberta Lewandowskiego ma jedynie wymiar symboliczny i nikt nie oczekuje, że kapitan Biało-Czerwonych ją założy podczas meczów na mundialu w Katarze.

Reprezentacja Serbii trafiła do grupy G na mistrzostwach świata w Katarze. Rywalami kadry prowadzonej przez Dragana Stojkovicia będą Brazylijczycy, Kameruńczycy oraz Szwajcarzy.