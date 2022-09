Gospodarz Euro 2028 już rozstrzygnięty? Stadion nawet z 3. ligi

UEFA poinformowała w marcu tego roku, że otrzymała deklaracje organizacji Euro 2028 od trzech podmiotów: Turcji, Rosji oraz wspólnej kandydatury Wielkiej Brytanii i Irlandii. Media na Wyspach uważają, że to właśnie Brytyjczycy mają największe szanse na organizację turnieju. Oficjalnego organizatora (lub organizatorów) mamy poznać we wrześniu 2023 roku. Anglicy po raz ostatni organizowali Euro w 1996 roku, które wówczas wygrali Niemcy, ogrywając 2:1 w finale Czechów.

Sześć stadionów w Anglii na Euro 2028. Brak Anfield czy Stamford Bridge, a wśród kandydatur stadion klubu z trzeciej ligi

Brytyjski dziennik "The Times" informuje, że jeśli Wielka Brytania i Irlandia dostaną organizację Euro 2028, to Anglicy będą mogli wykorzystać zaledwie sześć stadionów w trakcie turnieju. Na liście znajduje się dziesięć propozycji, a największe szanse na angaż ma Wembley, Old Trafford (Man United), Villa Park (Aston Villa), St. James' Park (Newcastle United), Bramley Moore Dock (Everton) oraz Tottenham Hotspur Stadium. Anglicy rozważają też Stadium of Light (Sunderland), Etihad Stadium (Manchester City), London Stadium (West Ham United) oraz MK Stadium (MK Dons).

Szczególnie intrygująca jest ostatnia propozycja, ponieważ MK Dons gra na poziomie trzeciej ligi angielskiej, ale stadion może pomieścić łącznie 30 500 osób i sprawdził się podczas tegorocznych mistrzostw Europy kobiet. Dlaczego Anglia pod kątem obiektów-gospodarzy nie bierze pod uwagę Anfield Road (Liverpool) czy Stamford Bridge (Chelsea)? Oba stadiony nie spełniają wymogów UEFA i są za małe. Pozostałe cztery stadiony zostaną wybrane spośród pozostałych państw-gospodarzy (Irlandia Północna, Irlandia, Szkocja, Walia).

Dziennik "The Telegraph" informował w lutym tego roku, że marzeniem UEFY jest to, żeby od 2028 roku w turnieju brały udział aż 32 drużyny, czyli ponad połowa z tych, które uczestniczą w eliminacjach. W takim wypadku w mistrzostwach Europy udział brałoby tyle samo drużyn, co na mundialu.