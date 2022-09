"W ataku mamy bogactwo, gorzej z pomocą i obroną". Dudek analizuje reprezentację Polski przed mundialem

- Musimy zrobić wszystko, by ostatni mecz w grupie nie był o honor. Nie mamy gospodarza imprezy, a to już jakiś plus, bo z nimi różnie bywało - Jerzy Dudek analizuje reprezentację Polski i jej potencjał na dwa miesiące przed mundialem w Katarze.

