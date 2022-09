Lewandowski doceniony za fantastyczną grę. Ma szansę na kolejną nagrodę

Robert Lewandowski fantastycznie rozpoczął sezon La Ligi. W dotychczasowych sześciu meczach Polak zdobył osiem bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Nie powinno zatem dziwić, że napastnik otrzymał już drugą nominację do nagrody piłkarza miesiąca w lidze hiszpańskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski czy Sadio Mane? Kibice w Monachium wybrali

Skarb FIFA już w Polsce. Mogą go dotknąć dwie osoby. "Prezydent potwierdził"

Lewandowski z szansą na kolejną nagrodę. Takiej jeszcze nie ma w swojej kolekcji

Robert Lewandowski notuje świetny początek w lidze hiszpańskiej. Strzelanie rozpoczął jeszcze w sierpniu, gdy w spotkaniach z Realem Sociedad (4:0) oraz Realem Valladolid (4:0) zdobywał po dwie bramki. Cztery gole w trzech meczach pozwoliły mu na uzyskanie nominacji do nagrody dla piłkarza miesiąca LaLigi. Wtedy wygrał jednak Borja Iglesias z Betisu.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Polak może szybko powetować sobie tę porażkę, bowiem właśnie otrzymał kolejną nominację do nagrody dla piłkarza miesiąca w lidze hiszpańskiej. Nie jest to nic zaskakującego, bowiem Polak we wrześniu zagrał w meczach z Sevillą (3:0), Cadiz (4:0) oraz Elche (3:0) i zdołał strzelić w nich cztery gole, a także zanotować dwie asysty. Na jego korzyść działa również to, że w tym miesiącu jego drużyna była bezbłędna i zgarnęła komplet dziewięciu punktów (w sierpniu siedem z dziewięciu).

Poza 34-latkiem w gronie nominowanych znaleźli się: Samu Castillejo (Villarreal), Luiz Felipe (Betis), Brais Mendez (Real Sociedad), Dani Parejo (Villarreal), Fede Valverde (Real Madryt) oraz Nico Williams (Athletic Bilbao).

Robert Lewandowski w kapitalnej formie w Barcelonie. Liczymy na kolejne bramki w kadrze

Aktualnie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu kadry, gdzie szykuje się do meczów Ligi Narodów z Holandią (22.09) oraz Walią (25.09). Będą one kluczowe w kontekście pozostania w dywizji A.

Kapitan Polsków spotkanie z Holandią zapewne rozpocznie w pierwszym składzie. Tym samym będzie miał okazję do dalszego śrubowania historycznych rekordów, jakimi są 132 mecze i 76 goli w drużynie narodowej. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.