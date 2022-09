Boniek nie szczędzi ostrych słów. "Kto wymyśla takie bzdury?"

Zbigniew Boniek słynie z ciętego języka i zawsze mówi, co myśli. Tak też jest przy okazji ostatnich doniesień o przeniesieniu spotkań europejskich pucharów do Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie powrócił temat rozegrania finału Ligi Mistrzów w USA.

"Nie wiem, kto to wymyśla". Boniek ostro o ostatnich doniesieniach "The Athletic"

Portal "The Athletic" donosił, że władze europejskiej piłki chciałyby rozgrywać spotkania Ligi Mistrzów w Stanach Zjednoczonych, żeby zdobywać nowe bazy fanów i generować więcej pieniędzy. Ten pomysł skomentował dla Interii Zbigniew Boniek, który mówi wprost: "Nie wiem, kto i po co wymyśla takie bzdury. UEFA w ogóle nie rozważa takiego pomysłu. Gdyby coś było na rzeczy, zostałby taki projekt przedstawiony na Komitecie Wykonawczym, a nie było o tym nawet słowa". Wiceprezydent UEFA dodawał, że nie sądzi, by kiedykolwiek pomysł wyprowadzenia Ligi Mistrzów poza Europę był brany pod uwagę. Wskazywał tu na problemy spowodowane m.in. przez pandemię koronawirusa i potrzebę latania kibiców z Europy na kontynent po drugiej stronie oceanu Atlantyckiego.

Zbigniew Boniek odnosi się także do pomysłu "Turnieju Otwarcia"

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że UEFA chce zmienić format Superpucharu Europy i zamiast niego zorganizować "Turniej Otwarcia", w którym wystąpiliby zwycięzcy Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy oraz Copa Libertadores.

- Rzeczywiście, taki pomysł rozważamy, choć nie było go w programie Komitetu Wykonawczego. Takie pomysły pojawiają się w kuluarach głównie z myślą o zwycięzcy nowych rozgrywek - Ligi Konferencji - stwierdził Boniek. Zaznaczał, że dzięki temu byłyby dwa półfinały i jeden finał, w którym zostałby wyłoniony zwycięzca tego miniturnieju.

