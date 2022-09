Van der Vaart: Lewandowski? Ostatnio zachwycił mnie inny Polak

W czwartek 22 września reprezentację Polski czeka kolejny mecz w Lidze Narodów. Rywalami biało-czerwonych będą Holendrzy. Zawodnicy Louisa van Gaala są liderami grupy 4 z dorobkiem 10 punktów. Czerwcowy mecz obu drużyn w Rotterdamie zakończył się remisem 2:2. Choć oficjalny skład polskiej drużyny nie jest jeszcze znany, wiele wskazuje na to, że w bramce zaprezentuje się powracający po kontuzji Wojciech Szczęsny.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik o swojej najgroźniejszej "broni": To jest mój wielki atut, wyróżniam się

Van der Vaart ocenia reprezentację Polski. Nie tylko Lewandowski. "Ostatnio zachwycił mnie jeszcze inny Polak"

- Do nikogo nie chcemy podchodzić na klęczkach. Wiadomo, że przegrani po meczu najczęściej mówią o stylu, a wygrani o tym, z kim grają następny mecz. W sporcie najważniejszy jest wynik, ale dla nas ważne będzie też to, w jaki sposób go osiągniemy, bo nie chcemy ograniczać się tylko do przeszkadzania, ale też wykorzystywać nasze atuty - mówił w środę Czesław Michniewicz.

Sporo atutów po swojej stronie mają też Holendrzy, o czym przekonywał w rozmowie z WP Sportowe Fakty były piłkarz Rafael van der Vaart. - Uważam, że mamy bardzo silny zespół, oparty na kilku filarach. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay... Z takim tercetem możesz mierzyć naprawdę wysoko. OK, są też pewne minusy, jak choćby fakt, że nie wszyscy nasi kadrowicze grają w klubach tyle, ile byśmy chcieli. Pewnym znakiem zapytania jest też pozycja bramkarza, ale w całokształcie uważam, że Holandia jest mocna - stwierdził 109-krotny reprezentant Holandii.

Barcelona ma następcę Pique. Już wypatrzyła. Czeka na styczeń

Ofensywny pomocnik odniósł się również do polskiej kadry i wyróżnił Sebastiana Szymańskiego. - Oczywiście, trudno rozmawiając o waszej reprezentacji nie zacząć od Lewandowskiego, ale macie też innych dobrych piłkarzy. Jak choćby Arkadiusz Milik. A ostatnio zachwycił mnie jeszcze inny Polak, stałem się wręcz jego fanem. Chodzi mi o Szymańskiego z Feyenoordu. Do tej pory mam przed oczyma jego cudowną bramkę w niedawnym meczu ligowym. To był majstersztyk. Polubiłem go, bo w jakimś sensie przypomina mi siebie - powiedział van der Vaart.

Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Irytacja w Bayernie rośnie. Czterech piłkarzy