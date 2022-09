Boniek mówi wprost o Sousie. Żałuje. "Dał tej drużynie dobrego kopa"

Paulo Sousa początkiem czerwca został zwolniony z funkcji trenera Flamengo Rio de Janeiro i od tego momentu jest bez pracy. Według ostatnich doniesień medialnych to niedługo powinno się zmienić. Portugalczyk ma sporo ofert, a zainteresowany jego zatrudnieniem jest między innymi Juventus. Trener jest również jednym z faworytów do przejęcia Olympiakosu Pireus.

REKLAMA

Zobacz wideo "Robert Ronaldinho". Lewandowski czaruje na Camp Nou, szczęki opadły

Boniek żałuje odejścia Sousy. "Jakbym ja był prezesem, to Paulo Sousa byłby trenerem"

Sousa jest bardzo dobrze znany polskim kibicom. Początkiem zeszłego roku 52-latek został wybrany selekcjonerem reprezentacji, a w grudniu rozwiązał kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Kadra pod wodzą Portugalczyka nie prezentowała się najlepiej, a on sam nie wypracował sobie dobrej opinii.

51-krotny reprezentant Portugalii został wygrany, kiedy za sterami związku zasiadał Zbigniew Boniek. Zdaniem byłego prezesa PZPN czas Sousy w reprezentacji nie był do końca stracony. - Sousa był znakomitym trenerem. Miał postawione zadanie, które wykonał. Mieliśmy zająć pierwsze lub drugie miejsce w eliminacjach do mistrzostw świata i to się stało. Miał pecha, bo nie wygrał żadnego ważnego meczu, ale ja nie przypominam sobie jego fatalnego meczu. Uważam, że dał tej drużynie dobrego kopa - stwierdził w programie "Niech gadają" w Kanale Sportowym.

Gwiazda Bayernu obiektem kpin. "Jakby miał baleriny"

Brązowy medalista mistrzostw świata z 1982 roku przyznał, że gdyby to on był dalej prezesem PZPN, Portugalczyk nie zdecydowałby się na odejście. - Po moim odejściu, według mnie, poczuł się trochę osamotniony. Nie miał już interlokutora, jakiego miał we mnie. Był w stresie, miał możliwość pójścia w inne miejsce i zrobił błąd. Jakbym ja był prezesem, to Paulo Sousa byłby trenerem i nie poszedłby do Flamengo, nie byłoby takiego problemu. Nastąpiło wiele rzeczy, który spowodowały, że stało się, jak się stało - dodał Boniek.

Reprezentacja Polski pod wodzą Sousy zaliczyła między innymi rozczarowujący występ w mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie E z 1 punktem na koncie. Na otwarcie Polacy zremisowali 1:1 z Hiszpanią, ale później przyszły porażki 1:2 ze Słowacją i 2:3 ze Szwecją.

Lewandowski nie dogaduje się z piłkarzem Barcelony. Brak szacunku. "Jeden wyjątek"