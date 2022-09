Katar szykuje się na MŚ. Budują "obóz jeniecki" dla kibiców

Mundial w Katarze zbliża się wielkimi krokami. Już na początku listopada sezon klubowy zostanie zawieszony, a wielu zawodników uda się na mistrzostwa świata. W ślad za piłkarzami podążą kibice, których mogą jednak niepokoić kolejne doniesienia z kraju, gdzie odbędzie się turniej. Warunki pobytowe fanów mogą być bowiem dalekie od idealnych.

Katar niegotowy na mundial. Tragiczne warunki i horrendalne ceny

Kibice, którzy udadzą się do Kataru, w większości nie będą mogli sobie pozwolić na zamieszkanie w hotelach i apartamentach. Dla nich organizatorzy przygotowali specjalne strefy pobytu, gdzie będą spali w kontenerach i specjalnych namiotach. Jednak fani, którzy wahają się, czy warto skorzystać z tego rozwiązania, mogą zostać skutecznie odstraszeni przez fatalne warunki oraz bardzo wysokie ceny.

Strefa, która nadal nie jest gotowa, powstaje bowiem na pustyni, skąd dojazd do centrum Dohy trwa 40 minut. Warunki mieszkaniowe tak opisał natomiast brytyjski Daily Mail. - Namioty są bardziej luksusowe niż kontenery, które wyglądają bardzo nieatrakcyjnie. Całość przypomina swego rodzaj obóz jeniecki, w którym kontenerowe domki ciągną się przez pół kilometra. Nie wiadomo, czy każdy z domków ma swoją własną toaletę, czy też fani będą musieli korzystać z publicznych ubikacji - czytamy.

Jeśli chodzi o koszty, to bardziej komfortowa z tych opcji, czyli namiot, ma kosztować ok. 1900 zł za noc. W kontenerze natomiast cena za nocleg będzie o połowę niższa i wyniesie ok. 950 zł.

W kompleksie kibice będą mieli dostęp do basenów, siłowni, kortów tenisowych czy klimatyzacji. Na tym obszarze będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu.

Katarski mundial coraz bliżej. Pierwszy mecz za niecałe dwa miesiące

Mistrzostwa świata w Katarze wystartują już za niecałe dwa miesiące. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 20 listopada, zmierzą się w nim gospodarze z Ekwadorem.

W turnieju wystąpi reprezentacja Polski, która zagra w grupie z Arabią Saudyjską, Argentyną i Meksykiem. Pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji odbędzie się 22 listopada, rywalami będą Meksykanie.