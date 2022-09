Kluby niższych lig w Anglii znalazły sposób na rosnące ceny energii

Drużyny EFL (poziomy Championship, League One i League Two) domagają się większej liczby meczów rozgrywanych w porze obiadowej, aby zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną - informuje "The Sun". Zespoły desperacko chcą obniżyć koszty, bojąc się nadchodzącego kryzysu energetycznego. Dzięki wcześniejszym porom rozgrywania spotkań nie musiałyby korzystać ze stadionowego oświetlenia.

Angielskie kluby boją się o swoją przyszłość. Chcą grać wcześniej, by zaoszczędzić na prądzie

Badanie przeprowadzone przez grupę Fair Game, wykazało, że większość klubów z EFL rozważa możliwość przekładania weekendowych meczów ligowych i tych rozgrywanych w ramach FA Cup, tak aby rozpoczynały się one w okolicy południa. Do pomysłu przychylnie nastawieni są również szefowie EFL.To reakcja na rosnące ceny prądu. Średnio kluby EFL oceniły swoje zaniepokojenie kosztami kryzysu na siedem w dziesięciostopniowej skali. W przypadku zespołów z League Two wynik ten osiągnął osiem na dziesięć - donosi brytyjski tabloid.

Chociaż brytyjski rząd zobowiązał się do finansowego wspierania przedsiębiorstw, to obecnie nie jest jasne, czy pomocą zostaną objęte kluby piłkarskie i czy to wsparcie byłoby dla nich wystarczające. Dlatego też muszą one radzić sobie same. Ponadto domagają się sprawiedliwszego podziału zysków i lepszego nadzorowania przepływów finansowych w świecie piłki nożnej.

Prezes Fair Game, Niall Couper, zażądał podjęcia działań w celu finansowego wsparcia angielskich klubów, występujących w niższych ligach. - Wyniki finansowe malują bardzo ponurą przyszłość futbolu poza najwyższymi szczeblami rozgrywek. Po zakończeniu pandemii teraz nadciąga kryzys związany z kosztami życia. Może to być pocałunek śmierci dla ciężko pracujących klubów, znajdujących się na dole piłkarskiej piramidy. Kluby piłkarskie z niższych lig są sercem lokalnych społeczności, a w tej chwili wylądowały na oddziale intensywnej terapii - powiedział.