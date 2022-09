Ronaldo wyznaczył sobie konkretny cel. Prędko kariery nie skończy

Cristiano Ronaldo gra na najwyższym poziomie światowego futbolu nieprzerwanie od 2003 roku, gdy Manchester United sprowadził go ze Sportingu Lizbona. Od tamtego czasu Portugalczyk stał się jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii. Teraz ma 37 lat i zbliża się do momentu, w którym większość zawodników mówi sobie stop. On jednak nie zamierza rezygnować z gry jeszcze przynajmniej przez kilka lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Po talent okrzyknięty "nowym Casemiro" ustawiła się już kolejka chętnych. Real na początku

Cristiano Ronaldo ani myśli o zakończeniu kariery. Chce zagrać na Euro 2024

Cristiano Ronaldo pojawił się na gali Quinas de Ouro 2022 w Lizbonie, gdzie odebrał nagrodę dla najlepszego strzelca w historii reprezentacji narodowych. Kilka miesięcy temu wyprzedził w tej klasyfikacji Ali Daeiego, który w latach 1993-2006 zdobył dla reprezentacji Iranu aż 109 goli. Ronaldo na koncie ma już 117 bramek w 189 meczach dla Portugalii. Nie zamierza się zatrzymywać i jeszcze wyśrubować ten rekord.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Przy okazji zdradził, że zamierza grać w piłkę przynajmniej do 2024 roku. Jego celem jest bowiem wzięcie udziału w kolejnych mistrzostwach Europy, które odbędą się wówczas w Niemczech. Ronaldo będzie miał wtedy 39 lat. Dla niego jednak to tylko liczba.

- To była długa droga, ale chciałbym powiedzieć, że jeszcze się nie skończyła - powiedział, odbierając statuetkę. - Nadal czuję się zmotywowany, mam duże ambicje. Jestem w drużynie z wieloma młodymi zawodnikami z niezwykłą przyszłością. Zakładam, że nadal chcę być częścią drużyny i godnie reprezentować Portugalię na mundialu w Katarze i Euro 2024 - dodał.

Ten wyjątkowy wieczór Cristiano Ronaldo świętował później także na Instagramie, gdzie zamieścił specjalny wpis.

- Jestem dumny, że zdobyłem nagrodę dla najlepszego strzelca reprezentacji narodowych w kraju, który kocham! Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim kolegom z drużyny, trenerom, mojej rodzinie, przyjaciołom i fanom, którzy pomogli mi zdobyć to wspaniałe osiągnięcie! Razem nadal będziemy bić wszelkie możliwe rekordy! - napisał.

Podczas listopadowych mistrzostw świata w Katarze, Portugalczycy zagrają w grupie H z Ghaną, Urugwajem i Koreą Południową. Przypomnijmy, że Cristiano Ronaldo ma na koncie mistrzostwo Europy wywalczone z Portugalią w 2016 roku, a także srebrny medal tej imprezy z 2004 roku. Na mundialu najdalej doszedł z kolegami w 2006 roku do półfinału, gdzie Portugalczycy przegrali 0:1 z Francją. W meczu o trzecie miejsce lepsi okazali się natomiast gospodarze turnieju, Niemcy (1:3).

Lewandowski, Piszczek i Dudek dołączyli do legend. "Jestem dumny" [wideo]

Cristiano Ronaldo w tym sezonie zagrał w Manchesterze United w ośmiu meczach. Jego bilans jest słaby - zaledwie jeden gol i żadnej asysty. Manchester United po siedmiu kolejkach z 12 punktami zajmuje szóste miejsce w Premier League. Ma sześć punktów straty do prowadzącego Arsenalu, ale też jeden mecz rozegrany mniej.