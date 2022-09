Tottenham drży o Kane'a. Gigant ruszył "po cichu"

Tottenham Hotspur może mieć w najbliższym czasie spory problem i stracić swojego kluczowego napastnika. Harry Kane kolejny raz zastanawia się, czy nie lepiej dla jego kariery byłoby spróbować swoich sił w nowym klubie. Anglik rok temu, zanim Manchester City kupił Erlinga Haalanda, mógł dołączyć do zespołu Pepa Guardioli. Jego transfer zablokował jednak obecny klub 29-latka. Teraz Tottenham może mieć z tym większy problem.

Tottenham Hotspur drży o Kane'a. Gigant ruszył "po cichu"

Kontrakt Harrego Kane'a ze Spurs obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że najbliższe letnie okienko transferowe będzie ostatnią szansą na to, żeby go sprzedać. Tottenham Hotspur chciałby jednak zatrzymać u siebie doświadczonego napastnika i zdaniem Graeme Baileya i Seana Walsha z serwisu 90min jest otwarty na rozpoczęcie negocjacji odnośnie do nowej umowy jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze, ale nie chce się z tym śpieszyć.

Całą tę sytuację zdaniem dziennikarzy 90min mógłby wykorzystać Bayern Monachium, który zastanawia się nad sprowadzeniem silnego napastnika, kogoś, kto przypominałby Roberta Lewandowskiego. Klub z Bawarii złożył publiczne zainteresowanie piłkarzem, a także nasila swoje starania o Anglika za kulisami.

Bez wątpienia na takim ruchu skorzystałby niemiecki zespół oraz zawodnik. Bayern znów mógłby wrócić do stylu, jaki prezentował przez ostatnie lata z Robertem Lewandowskim w składzie, a z kolei Harry Kane w końcu mógłby powalczyć o trofea i sprawdzić się w nowej lidze. Tottenham natomiast straciłby swój filar w ofensywie i fani "Kogutów" już więcej nie zobaczyliby świetnie wyglądającego duetu Anglika z Heung-min-Sonem.

Tottenham Hotspur po siedmiu kolejkach z 17 punktami (pięć zwycięstw i dwa remisy) zajmuje trzecie miejsce w Premier League. Do prowadzącego Arsenalu traci tylko punkt. Harry Kane jest wiceliderem najskuteczniejszych w rozgrywkach. Zdobył sześć bramek. Prowadzi Erling Haaland z 11 golami.